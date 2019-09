Von 8:00 bis 13:00 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher vom Leistungsangebot der NÖ Gebietskrankenkasse überzeugen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das NÖGKK-Team bietet außerdem individuelle Beratungen und Handy-Zertifizierungen an.

Service-Center-Leiter Norbert Kreillechner: „Regionalität und persönliche Beratung vor Ort sind unverzichtbare Kriterien, um unseren Versicherten und deren Angehörigen Top-Service zu bieten. Ob Bewilligungen, Rezeptgebühren-Befreiungen, Wahlarztrechnungen, Transportkosten, Zahnersätze, Kranken-, Wochen- und Kinderbetreuungsgeld, verschiedene Versicherungsformen oder Fragen rund um die e-card – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen gerne durch das Labyrinth des Gesundheitssystems.“ Neben dem Kerngeschäft wird großes Augenmerk auf Gesundheitsförderung und Prävention gelegt. Das Angebot im Bezirk Baden reicht von Gesundheitstagen über Workshops und Vorträge bis zu medizinischen Programmen, etwa zur Raucherentwöhnung oder zum Abnehmen.

Die NÖGKK blickt aber auch über den „Tellerrand“ hinaus: So bieten spezielle Case Manager/innen individuelle Begleitung für Personen in Notlage an. Ebenso wichtig ist die Vernetzung mit regionalen Gesundheitspartnern. Direktor Günter Steindl, zuständig für die Service-Center in Niederösterreich, erklärt: „Regelmäßiger Austausch mit Ämtern und Behörden steht dabei ebenso am Programm wie kostenlose Sprechtage und Beratungen im Haus – etwa durch Pensionsversicherung, Krebshilfe oder Selbsthilfegruppen.“

Tag der offenen Tür

Wann: Freitag, 20. September 2019, 08:00 – 13:00 Uhr

Wo: NÖGKK-Service-Center Baden

Vöslauer Straße 14

2500 Baden