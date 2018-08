Es scheint ein Kampf gegen Windmühlen. Der Badener Joachim Inthaler kämpft seit Jahren gegen eine Lärmentwicklung vom gegenüberliegenden, 300 Meter Luftlinie entfernten, Industriegebiet Süd in Oeynhausen. Permanent sonor brummende Dieselmotorengeräusche rauben der Familie in der Haidhofsiedlung seit Jahren den Schlaf. Dieser Lärm wird von Kühl-Lkw verursacht, deren Fahrer in der Nacht und vor allem am Wochenende ihre Ruhezeiten verbringen.

Inthaler merkt dazu an, dass Stellplätze gewisse Anforderungen erfüllen müssen, wie Vorhandensein von sanitären Einrichtungen, Möglichkeiten zur Müllentsorgung, Beleuchtung, flüssigkeitsdichter Untergrund, Umweltverträglichkeitsprüfung, etc. und das alles mit Betriebsanlagengenehmigung der BH. „Da das hier nicht der Fall ist, ist die betroffene Gegend natürlich entsprechend vermüllt, überall liegen Fäkalien herum und für uns besteht primär die andauernde Lärmbelästigung.“

Seit Jahren ersuchte er bei der BH und der Gemeinde Traiskirchen um eine Lösung, erntete jedoch nur Absagen. Jetzt hat sich Inthaler auch an das ORF-Servicemagazin „konkret“ gewandt, das in der Sendung am 13. August ausführlich über den Fall berichtet hat.

„Ich stehe an, bin total verzweifelt, denn ich kann mit meinem Haus nicht wegfahren“, erklärt Inthaler im ORF. Im Beitrag wird auf die offiziellen Lkw-Parkplätze der Asfinag verwiesen, jedoch würde sich so mancher Fahrer diese 10 Minuten Umweg ersparen wollen. Inthaler hat das Gefühl, dass Familien aus Baden für die Gemeinde Traiskirchen unwichtig seien.

Alle Möglichkeiten gegen Lärmbelästigung ausgeschöpft

Seitens der Stadtgemeinde Traiskirchen heißt es, der Klage hinsichtlich einer Lärmbelästigung sei in erster Instanz nicht Folge geleistet worden. „Seitens der Stadt wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um eine Lärmbelästigung hintanzuhalten. Die von Herrn Inthaler vorgebrachten Übertretungen sind von der Polizei zu exekutieren“, so der zuständige Baustadtrat, Vizebürgermeister Franz Gartner (SPÖ). Zudem würden der Stadt keine weiteren Beschwerden vorliegen, so Gartner weiter.

Badens Stadtchef Stefan Szirucsek meint im Beitrag, dass die Stadt Baden weitere Lärmerreger verhindert habe, da der Wunsch Traiskirchens, einen Feldweg zum Industriegebiet in eine Straße umzuwandeln abgelehnt wurde.

Rechtsanwalt Gernot Satovitsch möchte jetzt vor Gericht beweisen, dass die Lärmbeeinträchtigung das ortsübliche Maß überschreite und dadurch unterlassen werden müsse.

BH-Stellvertreter Markus Sauer bezweifelt, dass ein Lärmgutachten erfolgreich ausfallen werde. Die Lärmbelastung über das ortsübliche Maß werde schwer zu beweisen sein, gibt er zu bedenken. Denn auch das Grundgeräusch der nahen Autobahn würde sich dazu mischen. Seite 4