Unter dem Motto "Auf dem Strom" stehen Werke von Puccini, Mahler, Strauss, Korngold, Schubert und anderen Komponisten, interpretiert von Cornelia Hübsch (Sopran), Martin Först (Cello) und László Gyükér (Klavier).

Cornelia Hübsch hat ein Programm erstellt, dass auf dem Strom … des Lebens, … der Liebe, … der Natur, … der Musik und … der Vergänglichkeit aufbaut. „Ich wollte etwas Besonderes! Unkonventionell, frei von den üblichen Traditionen, nichts ‚Übliches‘, außergewöhnlich in der Besetzung“, schreibt sie im Begleittext zum Konzert. Sie verspricht „einen Abend, an dem wir ausschließlich Musik machen, die uns Spaß und Freude bereitet. Musik, die uns herausfordert, verzaubert und in eine andere Welt mitnimmt.“ Außergewöhnlich sei dabei das „Verweben von Oper, Lied und Cello-Stücken, die auch ohne Worte sprechen“, beschreibt die beliebte Badener Sopranistin.

Infos/Tickets (à 24 Euro, bzw. 19 Euro ZiB/Ö1 Club-Mitglieder und 10 Euro Schüler/Studenten) gibt es beim ZiB-Ticketservice, Grabengasse 14, 02252-252530-0 oder an der Abendkasse. Einlass ist eine Stunde vor Beginn.

Das Zentrum für Interkulturelle Begegnung der "Freunde des Zentrums für interkulturelle Begegnung und Verständigung der Jüdischen Gemeinde Baden bei Wien" wurde im Jahre 2005 auf Initiative des Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Baden, Elie Rosen, gegründet und ist in den Obergeschossen der Badener Synagoge angesiedelt.