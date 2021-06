Baden: Opposition verzögert Parkraumkonzept .

Zum offenen Schlagabtausch kam es gestern Abend in der Sitzung des Badener Gemeinderates in der Sporthalle in Baden. Mit Spannung erwartet wurde der Tagesordnungspunkt zum umstrittenen Parkraumkonzept mitsamt Mobilitätspaket. Nach langen Debatten zog die Opposition am Ende schließlich aus dem Saal aus und kam auch nach zehnminütiger Sitzungsunterbrechung nicht mehr zurück. Die Folge: Mangels notwendiger Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat – die anwesenden 26 Mandatare von ÖVP (18) und Grünen (8) reichten nicht aus – war die Sitzung nicht mehr beschlussfähig und musste abgebrochen werden.