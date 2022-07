Parkhaus Süd: Abbruch und Neubau fix

Werbung

Wie Architekt Peter Hudritsch entdeckt hat, wurde nun der Abbruch des alten Parkdecks Süd sowie ein Neubau mit wiederum rund 300 Stellplätzen ausgeschrieben, und zwar als „Totalunternehmerauftrag“. Das zugehörige „Verhandlungsverfahren“ mit fünf Bewerbern bzw. geladenen Unternehmen dürfte laut Hudritsch derzeit im Gange sein.

Bei einem „Totalunternehmerauftrag“ sei vorgesehen - wie beim bestehenden Parkhaus 1996/97 – dass alle damit in Zusammenhang stehenden Leistungen – in eine Hand vergeben werden. „Nach dieser Entscheidung hat der Auftraggeber kaum mehr Möglichkeiten, korrigierend und prüfend einzugreifen“, meint Hudritsch.

Stadtgemeinde kaufe „Katze im Sack“

Man würde daher zum zweiten Mal „die Katze im Sack“ kaufen. „Als Architekt und unabhängiger Ziviltechniker halte ich diese Vorgangsweise Badens für völlig verfehlt!“ Vielmehr müsste vorher die Planung aufgestellt und vom Gemeinderat beschlossen werden und erst dann die Ausführung, wobei die Stadt die Verpflichtung hätte, vorwiegend lokale Unternehmen zu beteiligen und nicht Großkonzerne.

Für die NEOS sei der Zeitpunkt der Ausschreibung überraschend. „Wir stehen einem Neubau des Parkhauses Süd sehr skeptisch gegenüber“, sagt NEOS Klubobmann Helmut Hofer-Gruber. Als Gründe zählt er auf: „Erstens gibt es keine Zahlen, die belegen würden, dass der Parkraum tatsächlich benötigt wird, zweitens ist noch nicht eindeutig geklärt, ob eine Sanierung nicht die bessere Variante wäre – dazu gibt es zwei unterschiedliche Gutachten“, sagt Hofer-Gruber. Darüber hinaus müssten „die aktuellen Rahmenbedingungen und die immensen Kosten“ – die Rede ist von sechs Millionen Euro – berücksichtigt werden.

NEOS: Stadtregierung „setzt sich Denkmal“

Zurzeit werde das Parkhaus Süd primär von Dauerparkern für Zweit- oder Drittautos verwendet, die Auslastung sei sehr gering, überzeugte sich Hofer-Gruber beim Lokalaugenschein. „Für diese Art der Nutzung sehe ich keinen Grund, Steuergelder in ein Parkhaus zu stecken, mit dem sich die Stadtregierung wohl ein Denkmal setzen möchte“, so Hofer-Gruber. Zudem sei die Entscheidung intransparent und ohne Einbeziehung von Opposition und Bevölkerung gefallen.

Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) kontert, die Entscheidung zur Neuerrichtung des Parkdecks Zentrums Süd wurde „auf Grundlage von Gutachten, Fakten und der zu erwartenden Stellplatznachfrage getroffen“. Gerade das Parkdeck Süd diene vielen Nutzergruppen: Anrainern, Kunden und Einpendlern. „Im Zuge der Allparteiengespräche zur Parkplatzsituation wurde das Thema der in Zentrumsnähe erforderlichen Parkplätze ausführlich diskutiert“, erläutert er.

Laut Gutachten sei Neuerrichtung sinnvoll

Die Baudirektion habe erhoben, dass mehr als 300 Stellplätze in Zentrumsnähe erforderlich seien, um den Bedarf abzudecken. Die Gesamtzahl setze sich aus dem Stellplatzbedarf der Hauptwohnsitzer in der Kurzparkzone, der über die verträgliche Basisauslastung (60 Prozent) hinausgehe, der vorhandenen Auslastung im Parkdeck Süd und dem zusätzlichen Bedarf aufgrund von Bauvorhaben im Stadtzentrum ohne Stellplätze auf Eigengrund zusammen. Szirucsek: „Es liegt ein Gutachten vor, in dem aufgrund von Probennahmen und Laboruntersuchungen der Schluss gezogen wird, dass eine Neuerrichtung sinnvoll ist. Ein zweites Gutachten, das die Bausubstanz in gleicher Qualität faktenbasiert bewertet, liegt nicht vor.“ Zusammenfassend stellt er fest, „dass bei der Bewertung möglicher Standorte für Parkplätze und Parkdecks der Standort Braitner Straße an erste Stelle gereiht wurde.“

Zu Hudritsch merkt er an, dass gemäß Bundesvergabegesetz die Vergabe an einen Totalunternehmer gewählt wurde, da „eine Systembauweise zur Ausführung gelangen soll und hier die Entwurfsbreite und Gestaltung auf das jeweilige System eingeschränkt ist.“ Dabei stelle sich die Frage nach lokalen Firmen nicht, da laut Szirucsek „auf diesem Sektor spezialisierte Anbieter tätig sind“. Der Vorteil davon sei die kompakte Errichtung des Bauwerks, Korrosionsschäden könnten so leichter hintangehalten werden als bei Stahlbetonweise.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.