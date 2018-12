Zu einem Fahrzeugbrand am Badener Josefsplatz mussten die Florianis am Mittwoch ausrücken.

PKW geriet im Stadtzentrum in Brand .

Aus unbekannter Ursache geriet ein Pkw Marke BMW im Heckbereich in Brand. Als das Vorausfahrzeug vor Ort eintraf, stand das komplette Heck des Fahrzeuges in Vollbrand. Es befand sich niemand mehr im Fahrzeug. Umgehend wurde vom Vorausfahrzeug eine Schnellangriffs-Löschleitung unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgenommen. Nur kurze Zeit später traf auch das nachrückende Tanklöschfahrzeug ein und unterstützte die Löscharbeiten mit einem weiteren handgeführten Rohr, ebenfalls unter Atemschutz. Der Brand konnte in Folge rasch abgelöscht werden.

Mittels Wärmebildkamera wurden restliche Glutnester aufgespürt. Beamte der Stadtpolizei Baden nahmen die Erhebungen vor Ort auf und befragten auch den anwesenden Fahrzeuglenker. An dem Fahrzeug entstand durch den Brand beträchtlicher Sachschaden. Da der Pkw in einem Bus-Haltestellenbereich stand, musste dieser auch noch nach den Löscharbeiten von der Feuerwehr Baden-Stadt an einem zugewiesenen Platz verbracht werden.