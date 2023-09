„Baden plus App“ will Arbeitgeberort Baden forcieren

Im Rahmen des Sommerfestes des Stadtmarketing Baden im Café Lehner in Baden gaben Christoph Breinschmid und Elisabeth Plöchl Infos über die neuesten Entwicklungen beim Projekt „Stellenmarkt auf der Baden plus App“. Die beiden leiten den dafür verantwortlichen Arbeitskreis. Bislang gab es kein standortspezifisches Job-Portal für Baden.

Die Erweiterung um einen Stellenmarkt ermögliche es den Badener Unternehmern ganz einfach, offene Stellen zu inserieren und dabei jene Leute anzusprechen, für die es relevant ist. Die App bildet auch Teilzeitjobs ab. Dank der Förderung durch die Wirtschaftskammer Niederösterreich (Fördercall WiR – Wirtschaft in der Region) steht das Inserieren den Mitgliedern des Stadtmarketing Baden für die gesamte Förderperiode bis Juni 2024 kostenlos zur Verfügung.

Image-Video macht Lust auf Arbeiten in der Stadt Baden

Gleichzeitig biete der Stellenmarkt die Möglichkeit für Arbeitssuchende im Raum Baden, geeignete Jobmöglichkeiten in der Stadt Baden zu finden. Als weitere Maßnahme wurde über den Sommer ein hochqualitatives Image-Video mit Badener Unternehmen erstellt, in dem sich die Geschäftsleute kurz und prägnant als attraktive Arbeitgeber vorstellen und den positiven Arbeitsspirit in Baden zum Ausdruck bringen.

Im Fokus steht beim Stellenmarkt verstärkt auch der Austausch mit Schülern. Denn gerade junge Menschen ziehe es meist nach der Ausbildung nach Wien und Baden werde nicht als Arbeitsplatz in Betracht gezogen. „Um Antworten auf diese Herausforderungen zu finden, werden Recherche-Tätigkeiten an Schulen, insbesondere den berufsbildenden Schulen (HAK und HLA), durchgeführt“, erklärt Breinschmid. So sollen Gründe aufgezeigt werden, welche Jobs die Schüler zum Arbeiten in Baden bewegen würde und was sie davon abhält. Darüberhinaus werden Bewerbungstrainings mit Badener Unternehmer vermittelt.

Tag der offenen Jobs in Baden

Außerdem werde auch mit Arbeitnehmern in unterschiedlichen Berufen in Baden gesprochen, um herauszufinden, was sie an der Region Baden schätzen und in welchen Bereichen sich die Region verbessern sollte. An einem „Tag der offenen Jobs“ im Frühjahr 2024 können Schüler, Lehrlinge und Arbeitssuchende in unterschiedliche Badener Unternehmen hineinschnuppern. Breinschmid: „Dies bietet die Chance, Badener Betriebe und die Leute dahinter ungezwungen kennenzulernen. Andererseits wird die Vielfalt an Unternehmen und somit potenziellen Anstellungsmöglichkeiten sichtbar.“ Parallel zu allen Aktivitäten werden begleitende Marketingmaßnahmen gesetzt, um die Baden plus App und das Image-Video zu bewerben.

„Baden ist top bei den Unternehmenszahlen, aber viele Jobsuchende orientieren sich nach Wien. Die App hilft aufzuzeigen, wie viele tolle Betriebe und Arbeitsplätze es vor Ort gibt. Deshalb unterstützt die Wirtschaftskammer Niederösterreich das Projekt des Stadtmarketings“, freut sich WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt. „Kaufkraft und Arbeitskraft in Baden zu halten und unsere unternehmerischen Kräfte für ein gemeinsames, florierendes Baden zu bündeln, sehe ich als meine Hauptaufgabe“, ergänzt Stadtmarketing Baden Obfrau Ulrike List.