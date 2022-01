Polizei-Großeinsatz: Mann bedrohte Partnerin mit Waffe

Wie der Kurier berichtet hat ein Mann gegen 19 Uhr vor einer Tankstelle in der Vöslauer Straße im Zuge eines Streits seine Partnerin mit einer Waffe bedroht. Aufgrund der Gefährdungslage rückte die Polizei in Schutzwesten und schwer bewaffnet an und sperrte das Gebiet großräumig ab. Die vermeintliche Pistole entpuppte sich später als Spielzeugwaffe, der Mann wurde widerstandslos festgenommen!

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren