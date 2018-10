Diesen Freitag, 2. November, ist es soweit. Der vielfach angekündigte Brusattimarkt beim Grünen Markt findet zum ersten Mal statt. Dieser Wochenmarkt mit frischen Lebensmitteln, zum Teil in Bio-Qualität, wird von nun an jeden Freitag von 8 bis 14 Uhr am Brusattiplatz über die Bühne gehen.

ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek freut sich schon sehr auf die Neuerung: „Der Brusattimarkt ist eine Bereicherung und Erweiterung des bereits hervorragenden Angebotes am grünen Markt. Ich bin überzeugt, dass unser neuer Wochenmarkt für zusätzliche Frequenz in der Innenstadt sorgen wird.“

Kritik am Standort kommt von der Bürgerliste „wir badener“. Argumentiert wird, dass dringend benötigter Parkraum an dem Tag „zulasten der Badener Wirtschaft“ verloren gehe, ebenso wie der Einnahmenverlust durch die wegfallenden gebührenpflichtigen 41 Stellplätze. Für Stadtrat Jowi Trenner sei der Wochenmarkt auch eine Konkurrenz zu den angrenzenden Hüttenbetreibern am Grünen Markt. Als besser geeigneten Standort empfehle sich der Josefsplatz, so Trenner.

Szirucsek kann dem nichts abgewinnen. Der Wochenmarkt sei eine „sinnvolle Ergänzung“ zum Grünen Markt, der Kunde profitiere, alles an einem Platz zu finden. Sonst würde Kaufkraft abgezogen werden. Der Josefsplatz werde zudem ohnedies das ganze Jahr mit verschiedenen Angeboten wie Töpfermarkt, italienischer Markt und diversen Festen bespielt.