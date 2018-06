Landtagspräsident Karl Wilfing (VP) gratulierte im Namen des Landes Niederösterreich, Badens Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz segnete die neuen Räumlichkeiten.

„Wir bieten alle Rechtsgebiete spezialisiert an. In der neuen Kanzlei haben wir endlich mehr Platz, um unsere Ideen zu verwirklichen“, freute sich Gottfried Forsthuber vor den zahlreichen Gästen. Zudem gebe es jetzt an einem Standort die Bereiche Anwaltskanzlei, Hausverwaltung und Immobilien.

„Platz für Einzelunternehmer und junge Wirtschaftstreibende bieten wir in unserem Gründerzentrum“, ergänzte Forsthuber. Für Speis, Trank und Musik war im Festzelt bestens gesorgt.