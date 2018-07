Am Donnerstag wurde bekannt, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen sich als erstes Staatsoberhaupt persönlich für die Errichtung des größten Schutzgebiets der Welt im antarktischen Ozean ausspricht.

In einer öffentlichen Videobotschaft appelliert er an die Mitgliedsstaaten der Antarktis-Kommission, im Herbst dieses Jahres für das von der EU vorgeschlagene Meeresschutzgebiet zu stimmen. Mit im Video zu sehen und hören ist die Badener Greenpeace-Aktivistin Sarah Scharf, die bereits selbst an einer Antarktis-Expedition teilgenommen hat.

Das Weddellmeer ist die Heimat von rund 14. 000 Tierarten. Der Adeliepinguin (Foto) kommt neben dem Kaiserpinguin nur hier vor. | Christian Aslund / Greenpeace

„Der antarktische Ozean ist von der Fischerei-Industrie bedroht. Jetzt aber haben wir die Chance, dass in der Antarktis das größte Meeresschutzgebiet der Welt entsteht. Dafür kämpfen wir gemeinsam“, so Scharf. „Wir brauchen gesunde Meere. Sie helfen uns, die Artenvielfalt zu erhalten und uns vor dem Klimawandel zu schützen“, sagt Van der Bellen im Video.

Greenpeace fordert die Errichtung des Meeresschutzgebietes im Weddellmeer und die Einstellung sämtliche Fischereiaktivitäten in Gebieten, die laut Antarktis-Kommission als Meeresschutzgebiete in Betracht kommen.

Zusammen wäre es mit 1,8 Millionen Quadratkilometer – 20 Mal so groß wie Österreich – das größte Schutzgebiet auf der Erde.

Die Kommission kann es nur einstimmig beschließen. Infos auf: www.greenpeace.at/antarktis