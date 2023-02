Tanzveranstaltung: Casino Baden soll beben

Die Badener Tanzschulbesitzer Kathi und Manfred Zehender haben gemeinsam mit Wirtschaftsclub-Initiator Paul Leitenmüller den Verein zur Förderung der Badener Ballkultur gegründet und veranstalten am Montag, dem 20. Februar, dieses Event.

Nationalrätin, Badener Wirtschafts-Stadträtin und Mastermind der Baden Redoute Carmen Jeitler-Cincelli, ÖVP, erklärt: „Wir brauchen Veranstaltungen wie diese zur Positionierung als junge, dynamische Markendestination. Wir stärken damit unseren Wirtschaftsstandort und sichern uns die Pole-Position im niederösterreichischen Eventtourismus.“

Die Ballveranstaltung bietet jedenfalls für alle Geschmäcker etwas.

Für klassisch gediegene Tanzmusik mit dem gewissen Etwas sorgt Tini Kainrath mit dem Bernd Fröhlich Orchester im Festsaal. Kainrath wechselt sich mit dem weiblichen Orchester Rondo Vienna, bekannt durch ihre Auftritte mit dem Dancing Stars Orchester, ab. Im Casineum rockt hingegen die Band „Stereoparty“. Um Mitternacht lädt die Tanzschule Zehender zur beliebten Quadrille und Amadeus-Award Gewinner Thorsteinn Einarsson wird unter anderem seinen Hit „Leya“ live zum Besten geben.

Paul Leitenmüller merkt an: „Wenn es uns gelingt, die im Bezirk Baden lebende Jugend zu Veranstaltungen in das Congress Center Baden zu bringen, so werden diese – wenn sie in das Berufsleben einsteigen – auch Veranstaltungen zugunsten der Wertschöpfung in ihrer Region – eben in Baden – durchführen.“ Mit dem Ball wolle man den wirtschaftlichen „Lokalpatriotismus“ fördern. Leitenmüller ist überzeugt: „Nur wer stolz auf seine Stadt ist, der setzt sich auch für seinen Lebensmittelpunkt wirtschaftlich ein.“

Mit der Baden Redoute setze man ein Zeichen der Wiederbelebung des Kongress Tourismus in Niederösterreich.

„Wenn es uns gelingt, Meetings, Incentives, Kongresse, Events, aber auch Bälle nach Baden zu bringen, so gibt es eine enorme Wertschöpfung für den Wirtschaftsraum Baden.“

Weitere Attraktionen: Die Partner Kelly’s und Red Bull verlosen jeweils ein Kartenkontingent für eine Schulklasse. Wer ein Klassenbild mit Kelly’s- oder Red-Bull-Produkten auf Instagram #badenredoute uploadet, nimmt am Gewinnspiel teil.

