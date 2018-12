Die Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 2ck werden gemeinsam mit ihrer Deutschlehrerin Alia Moser in diesem Schuljahr das Musical „Wonderful Town“ von Leonard Bernstein kennenlernen. Das Projekt beinhaltet verschiedenste Aspekte des betrieblichen Prozesses. So erfuhren die Jugendlichen etwa, dass für die Herstellung einer Perücke bis zu 40 Arbeitsstunden benötigt werden und diese zu 80 Prozent aus Echthaar besteht. Ein Highlight war das Künstlergespräch mit Musicalstar Drew Sarich am 21. November.