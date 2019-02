Sabine Tanner mit Lehrgangsteilnehmern im „At the Park“-Hotel. Sie begrüßt Badens Bewerbung als Weltkulturerbe. Österreich sei an UNESCO-Stätten unterrepräsentiert. Das Weltkulturerbe ist ein Schwerpunkt im Lehrgang. Während der Ausbildung besuchen die Teilnehmer etwa alle UNESCO-Stätten in Tschechien.

| NOEN