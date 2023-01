Rezension zu Streeruwitz "Tage im Mai"

„Tage im Mai“ – so lautet der klingende Titel des neuen Romans von Marlene Streeruwitz. Und damit ist tatsächlich der Mai des letzten Jahres, also der Mai 2022, gemeint.

Dass die Badener Autorin sich am Puls der Zeit befindet, beweist nicht nur der Titel: Unter den Eindrücken des langsamen Abebbens einer welterschütternden Pandemie ist dieser Roman entstanden, der wie alle Streeruwitz-Texte eine – zum Glück radikale – weibliche Perspektive einnimmt.

Hier kommt zu den weltpolitischen Krisen wie denen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auch noch der Generationen-Konflikt hinzu: Mutter, Tochter und am Rande auch die Großmutter, kämpfen mit- und gegeneinander um ein Leben, von dem sie im Grunde schon wissen, dass es längst vorbei ist.

Während die Übersetzerin Konstance nach dem Lockdown durch erneutes Reisen versucht, ihre alte Karriere wieder aufzunehmen und gegen Depressionen kämpft, überlegt deren Tochter Veronika, von Konstance immer liebevoll und verniedlichend „die Nizzi“ genannt, wie sie ihr Leben in Zukunft gestalten soll: Das Land verlassen? Film studieren? Doch lieber in den Literaturbereich gehen wie die Mama? Oder Krankenschwester werden? Solche braucht man ja immer, denkt die Nizzi, stimmt’s?

Eines jedenfalls ist sicher: Zurück in die alte Beziehung mit Jonas will Veronika nicht mehr. Und auch Konstance flirtet schon mit fremden Männern, die sie am Hausflur trifft, obwohl ihr Ex-Partner Stieglitz eigentlich einer der wenigen wesentlichen Kontakte ist, die ihr nach der Pandemie geblieben sind. Auch die Gewissheit über die Verbindung zur Tochter scheint zerrüttet. Sind gemeinsame Netflix-Abende und nette, aber unpersönliche WhatsApp-Messages das Letzte, was von großen Lieben und einem hoffnungsvollen Leben geblieben ist?

Mit Sprache und Inhalten Wasser schneiden

Wie immer ist die Sprache des Romans klar und scharf – denn wie wir wissen, kann Streeruwitz nicht nur mit ihren Inhalten Wasser schneiden.

Wieder betreibt die in Baden geborene Autorin mutig und schonungslos eine „Poetik des Banalen“: Zum Beispiel, wenn sie Veronika seitenlang über das Aufhängen von Wäsche und Konstance über die Wirkung einer Beruhigungstablette nachdenken lässt. Doch auch die formale Ebene dieses Romans ist virtuos gestaltet. Während ein erster Teil die beiden Frauen alternierend auftreten lässt, folgt, quasi als Meta-Ebene, eine plotartig erzählte Fernsehserie, die das Frau-Sein der beiden Protagonistinnen in einer weiblichen Filmfigur widerspiegelt.

Dialoge und innere Monologe der von Mutter und Tochter wechseln einander ab, ergänzt durch einen Brief der Großmutter, der auch die Stimme der ältesten Generation zu Wort bringt. Leben wollen nach all den Beschränkungen – und gleichzeitig Angst vor dem Leben haben, denn die andere Oma Veronikas starb an Covid – diese Themen beschäftigen die Frauen den ganzen Roman hindurch.

Die Hoffnungslosigkeit bleibt zwar bestehen, doch zumindest treten Konstanze und ihre Nizzi am Ende des Buches wie so oft schon davor erneut in einen Dialog ein – und zumindest wird dann, als man über Kapitalismus, Krieg, Krankheit und vieles mehr nachgedacht hat – ein gemeinsamer Kaffee getrunken.

