Für den Kirchschlager Markus Sauer ist es ein großer Karrieresprung: Der 47-jährige Familienvater tritt am 1. Dezember sein neues Amt als Bezirkshauptmann von Wr. Neustadt an. Aktuell ist Sauer BH-Stellvertreter in Baden, zuvor übte er dieselbe Funktion in Lilienfeld aus.

Wer Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner künftig unterstützen wird, ist noch unklar. | Philipp Grabner

In Wr. Neustadt beerbt Sauer damit den aktuellen Bezirkshauptmann Ernst Anzeletti. Wer Sauer in Baden als rechte Hand von Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner nachfolgt, steht hingegen noch nicht fest. Es gebe „noch keine Entscheidung“ über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, diese werde „zeitnahe“ erfolgen, wie es auf NÖN-Anfrage aus dem Büro von Landesamtsdirektor Werner Trock heißt.

Mehr dazu