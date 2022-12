Serielle Zustände in Buchform

Der Badener Filmemacher Wolfgang Liemberger präsentierte vorige Woche als Mitglied des Autoren- und Herausgeber Teams gemeinsam mit den Medienwissenschaftern Christine Erhardt, Georg Vogt und Florian Wagner das Buch „Serielle Zustände“. Das Werk ist während der Corona-Pandemie entstanden. „Ursprünglich plante ich eine Doku über die Kultserie ´Ein Echter Wiener geht nicht unter´ zu machen“ erzählt Liemberger.

„Das Schöne daran war das anarchische – die heile Familie wurde durchbrochen und das Proletariat gezeigt.“

Filmemacher Wolfgang Liemberger

Aber stattdessen schrieb er in dieser deprimierenden Zeit Essays über die Darsteller, allen voran Karl Merkatz, in der Art einer Gesprächsrunde am Heurigentisch. Sein Beitrag behandelt aber nicht nur diese Kult gewordene Fernsehserie, sondern ist ein Porträt der Schauspieler, verbunden mit historisch wertvollen Rückblicken auf jene Zeit, wie damals Fernsehen gemacht worden ist. „Das Schöne daran war das anarchische – die heile Familie wurde durchbrochen und das Proletariat gezeigt.“ Grundlage war der Roman „Salz der Erde“ von Ernst Hinterberger. „Es ist eine Art Ritterschlag für mich gewesen, vor über zehn Jahren bei den „Echte Wiener“ Kinofilmen als Co-Drehbuchautor und Assistent Director mit all diesen Legenden zusammenzuarbeiten“.

Liemberger hat die Filme kreativ mitentwickelt und ist Teil der Kultfamilie geworden. Daraus haben sich Generationen-übergreifende Freundschaften entwickelt, vor allem mit Karl Merkatz, „dem größten lebenden Volksschauspieler unserer Zeit“. Zum erweiterten Familienkreis zählt auch „Trautmann“ Wolfgang Böck, ebenfalls ein Kultcharakter. „Es war schön, die Erinnerungen aufleben zu lassen und gleichzeitig etwas Neues umzusetzen“ – parallel zum Buch haben Liemberger und „Karli“ Klaus Rott sich an eine Neuverfilmung des „Herrn Karl“ gewagt, die NÖN berichtete. Das Buch „Serielle Zustände“ ist eine der ersten größeren „filmwissenschaftlichen Betrachtungen“ über das „Mundl“ Phänomen. Auch in Baden ist im Neuen Jahr eine Buchpräsentation geplant. Das bei Sonderzahl erschienene Werk ist vom Land NÖ sowie Fakultätsvertretungen der Uni Wien gefördert und dient auch als Lehrbuch.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.