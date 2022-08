Spar eröffnete in Vöslauerstraße neu

Werbung

Mehr Sortiment, mehr Arbeitsplätze und noch mehr Platz bietet der neue SPAR-Supermarkt in Baden, der kürzlich in der Vöslauerstraße eröffnete. „Nach einer kurzen Umbauzeit von 11 Wochen können wir hier in Baden den Kunden einen topmodernen Supermarkt mit einem umfangreichen Warenangebot präsentieren“, freut sich SPAR Geschäftsführer Alois Huber. „Und das alles auf mehr als 130m² mehr Verkaufsfläche als im alten Markt.“

Im insgesamt 780 m² großen Markt konnten drei neue Arbeitsplätze geschaffen werden und er wird nun von insgesamt 20 Mitarbeitern, darunter ein Lehrling, betreut.

Beheizt wird das Gebäude über eine Wärmerückgewinnung und sollte diese Energie nicht ausreichen, über eine Luftwärmepumpe. Ein Großteil der benötigten Energie wird durch eine PV-Anlage am Dach erzeugt. Im Rahmen der Eröffnung wurde ein Spendenscheck in der Höhe von 1.000 Euro an Günter und Elisabeth Grill vom Verein No Problem Baden übergeben.

