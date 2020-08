Wie berichtet, wurde in der Sitzung des Badener Gemeinderates kurz vor den Sommerferien eine Vereinbarung mit der Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland zur Errichtung ihres Wohnbauvorhabens „Spitalsgärten“ beschlossen. Die Opposition stimmte mit Ausnahme der NEOS dagegen, ebenso ÖVP-Gemeinderat Rudolf Gehrer. Die Kritiker haben sich in der Zwischenzeit formiert und wollen nun die Bevölkerung über die „Spitalsgärten“ informieren.

NOEN Jowi Trenner („wir badener“), ist ein weiterer Proponent des Info-Termins.

„Nachdem vieles offen ist und wir von den Bürgern weiterhin mit Fragen konfrontiert werden, ist der Wunsch aufgekommen, eine Veranstaltung zu organisieren, um über den Stand der Dinge zu informieren“, erklärt VP-Gemeinderat Gehrer und lädt nun gemeinsam mit Bürgerlisten-Stadtrat Jowi Trenner und SPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Brendinger für Donnerstag, 20. August, zur Info-Veranstaltung ein.

Diese findet um 19 Uhr im Heurigen Märzweiler im Badener Stadtteil Leesdorf statt, wo in der Nähe das geplante Bauprojekt umgesetzt werden soll. Den interessierten Bürgern sollen neben den Projektdaten die Unterschiede zwischen Flächenwidmung und Bebauungsbestimmungen sowie weitere Fachbegriffe erklärt werden. Fachlich wird den Veranstaltern Baumeister Wolfgang Pristou zur Seite stehen, der bis vor der Wahl selbst Gemeinderat war. „Unser Bestreben ist es zu informieren“, betont Gehrer. Was sich sonst ergebe, sei eine andere Frage. Er erinnert, dass zuletzt beim Wohnbauprojekt in der Trostgasse beim ehemaligen Seminarhotel nach Bürgerprotesten Änderungen erreicht werden konnten.

Fussi Gerlinde Brendinger (SPÖ) ist die dritte im Bunde.

Im konkreten Fall betreffen die größten Bedenken der Bürger die geplante Bebauungsdichte sowie Höhe der Gebäude von bis zu 16 Metern. Auch die Parkplatzproblematik ist Thema sowie die Sorge um zuwenig Grünflächen, meint Gehrer. Überdies sei noch gar nicht bekannt, wie viele Wohneinheiten insgesamt geplant seien. Er sei kein ÖVP-Rebell, sondern wolle nur das freie Mandat ausüben, betont er.

Der Info-Termin solle „keine politische Veranstaltung sein“. Dass Vertreter dreier verschiedenen Fraktionen zu einer gemeinsame Info-Veranstaltung laden, sei einzigartig in Baden. „Das zeigt, dass politische Parteien untereinander arbeiten können“, freut sich Gehrer. Vertreter der Stadtgemeinde sind nicht als Referenten geladen, die Veranstalter würden sich aber freuen, wenn jemand aus dem Rathaus oder seitens der Alpenland am Termin teilnimmt.