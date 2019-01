An diesem Vormittag konnten die großen und kleinen Besucher den Schülern des Gymnasiums im Unterricht über die Schultern schauen - ob Deutsch, Mathe, Englisch oder eines der zahlreichen anderen Fächer.

Im großen Festsaal der Schule gab es ebenfalls viel zu bestaunen: Die Biondekgassler zeigten ihre kreativen Talente bei Tanz und Gesang, auch die BiondekBühne war vertreten. Und auch aktiv mitmachen war möglich.

Viele Stationen in dem großen Schulhaus boten den Volksschülern Möglichkeiten sich auszuprobieren. Sei es bei physikalischen oder chemischen Experimenten, im Turnsaal bei einem Parcours oder in einem musikalischen Workshop, beim Basteln bei den Bücherwürmern in der Bibliothek oder mit dem Computer in den Informatikräumen, für jeden war etwas dabei.

Betreut wurden die Stationen von Schülern der Biondekgasse, die mit viel Freude ihr Wissen und Können mit den kleinen Besuchern teilten und ihnen bei dem einen oder anderen Versuch zur Seite standen. Auch durch das Schulhaus führten die Gymnasiasten der Biondekgasse die zahlreichen Interessenten und gaben den Kindern und ihren Eltern Informationen über die Vielfalt der Schule.