Das AMS Baden setzt derzeit stark auf Jobbörsen. „Es ist ein gutes Instrument, um rasch eine Stelle zu besetzen und dass sich die Arbeitgeber gleich ein Bild vom möglichen Arbeitnehmer machen können“, findet AMS-Leiterin Claudia Schweiger.

Sehr von einer Jobbörse profitiert hat der Badener Taxi- und Mietwagenunternehmer Oliver Kruppa. 15 Bewerber kamen, mit zwölf wurden Einzelgespräche geführt. „Es ist alles reibungslos gegangen“, freut sich Kruppa. „Alle waren sehr interessiert, die meisten Quereinsteiger“, berichtet der Unternehmer. Zwei Bewerber sind nun in der Probephase. Bis zu vier neue Taxichauffeure werden aufgenommen, erzählt Kruppa. „Wir sind der älteste Taxibetrieb in Baden, alle anderen jetzigen Unternehmer waren bei uns Chauffeure.“ Nachdem die Konzessionssperre aufgehoben wurde, haben sich viele selbstständig gemacht. Es herrsche ein gewisser Wildwuchs. „Es gibt so viele Taxiunternehmer wie Kebabstände“, scherzt er. Die Folge seien Dumpingpreise.

Taxi Kruppa besteht seit 1976, seine Eltern waren die Gründer. „Es ist in letzter Zeit schwer geworden, geeignete Fahrer zu finden“, weiß Kruppa. Früher, als die Kaserne in Betrieb war, war es leichter. So mancher Unteroffizier fing als Taxichauffeur an. Wichtigste Voraussetzung sei, gut Deutsch zu können.

Taxifahrer zu sein, sei „wie eine Art Seelentherapeut“. Viele Leute fahren mit dem Taxi, um zu tratschen, beschreibt er. Auch Prominente zählen zu seinen Kunden, etwa aktuell die Familie Stronach und früher Kurt Waldheim, Klausjürgen Wussow und Harald Juhnke. Auch Niki Lauda war mehrmals zu Gast – in einem Kruppa-Taxi gab er sogar sein allererstes Interview.