Baden: Tierdrama am Harterberg .

Wie der Badener Jagdleiter Hans Gunhold heute berichtet, kam es am vergangenen Sonntag am Abend zu einem erschütternden Tierdrama in der verlängerten Franz Gehrerstraße/ Eichwaldgrund in Baden. Eine noch trächtige Rehgeiß wurde von einem freilaufenden Hund gehetzt, niedergerissen und erlitt schwerste Bissverletzungen.