Traber auf den Hut gekommen

Gesellschaftlicher Höhepunkt war das Volksfest mit dem „Badener Ascot“, zu dem über tausend Besucher kamen. Traditionsgemäß kamen die Gäste mit Hut, der Eintritt war gratis. Allerlei ausgefallene Kopfbedeckungen wurden gesichtet. Vizepräsident Herwig Schneider lud in die Ehrenloge zum Buffet, für das in bewährter Weise Gerhard Maschler sorgte. Unter den Gästen waren Traiskirchens Vize Franz Gartner, Norbert Pfafflmeyer, Gerhard Weber, Christine & René Brunhölzl und viele mehr. Am Programm standen Modeschauen von Hut-Modellen vom Atelier Wellenkind und Haar-Kreationen von Friseurweltmeister Wilhelm Hüllerbrand.

