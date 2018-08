Es gab einige Prominenz: die Nationalräte Carmen-Jeitler-Cincelli und Peter Gerstner, Bürgermeister Stefan Szirucsek, Domino Blue, Stadtamtsdirektor Roland Enzersdorfer.

Um 15 Uhr erfolge die Eröffnung in der VIP-Loge. Danach folgte eine Modeschau mit den Badener Firmen Boutique Ganzi´s, Hutmode Anda Fischer und dem Schuhhaus Wunderl. Um ca. 17.30 Uhr wurde die Hutprämiierung für den schönsten und originellsten Hut vorgenommen.

Die Jury, bestehend aus Birgit Indra, Erich Hanai, Prisca Geyer, Helga Steurer und Anda Fischer, kürte die Familie Habig (Elisabeth Habig mit den Nichten Elisabeth und Josephine aus Baden) als Sieger.

Der Hauptpreis war ein Verwöhnwochenende im Hotel Elisabeth von Joachim Walch.

Als weitere Preise gab es einen Überraschungsgutschein von den Schlosshotels & Herrenhäuser, einen Gutschein über 100 Euro von G&G Hair & Spa, als 4. Preis einen Gutschein von EL GAUCHO, die weiteren Preise kamen von Boutique Ganzi, Schuhhaus Wunderl, Hut-Anda Camilla, Hotel At The Park, Parfümerie Steurer, Weingut Pols, Bäckerei Annamühle, Café Central, NO 8 Style Boutique, Herren- und Damenmode Hanai sowie vom Weingut Aumann.