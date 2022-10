Tritonus-Konzertreihe: "Hört, hört das laute Getön"

Die Präsenz des Herbstes lässt sich auch vom optimistischsten Sonnenanbeter unter den Musikliebhabern nicht mehr abstreiten. Nun durften die Besucher des Konzerts am 15. Oktober im Festsaal des Congress Casinos Baden die Wandlungsfähigkeit der Natur gleichermaßen musikalisch erfahren. Denn als absoluter Lichtblick der Konzertsaison erwies sich das Programm, das die Tritonus-Konzertreihe für diesen Abend vorsah: Zur Aufführung kam das abendfüllende Oratorium „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn.

Es musizierte das Philharmonische Orchester Györ unter der meisterhaften Leitung von Norbert Pfafflmeyer. Bei den Solisten kam es jedoch zu zwei krankheitsbedingten Änderungen im Spielplan, wodurch das Publikum folgende Besetzung bewundern durfte: Sara-Bigna Janett (Sopran), Robert Bartneck (Tenor) und Wolfgang Bankl (Bass).

Orchester mit Spielfreude und Technik

Von Beginn an wusste das Orchester gleichermaßen mit Spielfreude und Technik sein Publikum in seinen Bann zu ziehen. Doch bereits die nächste Nummer schaffte es, den großartigen Eindruck, den die Musik hinterließ, nochmals zu steigern: „Komm, holder Lenz“ gab uns einen starken Vorgeschmack dessen, wozu der Philharmonia Chor Wien im weiteren Verlauf des Abends noch imstande sein würde. Natürlich ist an dieser Stelle die fabelhafte Leistung von Walter Zeh zu erwähnen, der die Einstudierung der Chorstücke übernahm.

Die zweite Hälfte verdeutlicht naturgemäß, dass es sich bei diesem erstmals im Jahre 1801 uraufgeführtem Werk um ein weltliches Oratorium handelt. So finden sich im Abschnitt des Herbstes beispielsweise das Stück „Hört, hört, das laute Getön“, welches in Anspielung auf eine Jagd lautstark die Hörner schmettern ließ. „Juhe! Der Wein ist da“ demonstrierte am Ende des Herbstes die singfreudige Höchstleistung des Chors.

Mit „Hier steht der Wand’rer nun“ brillierte Robert Bartneck im letzten Viertel des Oratoriums, ehe sich der fulminante Schluss „Dann bricht der große Morgen an“ – es handelt sich um ein Terzett samt Chor und Orchester – mit großen Schritten näherte. Doch auch die wunderbar melodisch vorgetragene Bass-Arie „Erblicke hier, betörter Mensch“ (Wolfgang Bankl) soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.

Von einer routinehaften Aufführung kann hier nicht gesprochen werden. Gewiss sind die Probearbeiten, aber auch die Anforderungen an das Publikum zu groß und umfangreich, als dass das zweistündige Werk einen regelmäßigen Platz in der Programmgestaltung erhielte. Umso positiver bleibt uns, den Zuhörern, die Erinnerung an diesen eindrucksvollen Konzertabend, auf welchen wir noch lange freudig zurückblicken werden.

PS: Der nächste Tritonus-Abend ist das Weihnachtskonzert mit Beethovens Tripelkonzert op. 56 am 17. Dezember.

