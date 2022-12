Tritonus-Weihnachtskonzert: Umjubelter Konzertabend

Werbung

Am Samstag veranstaltete der Verein „Tritonus“ sein alljährliches Weihnachtskonzert, das mit Spannung erwartet wurde, hatte es doch gleich zwei Highlights zu bieten, nämlich im ersten Teil das Beethoven’sche Tripelkonzert mit drei Badener Solisten und im zweiten Teil eine Ansammlung von Opernausschnitten, die dramaturgisch bestens aufeinander abgestimmt waren.

Das Tripelkonzert nimmt in Beethovens Schaffen eine Sonderstellung ein. Es ist das einzige Konzert mit mehreren Solisten, was dem überkommenen Concerto grosso geschuldet ist, es ist aber auch ein Konzert, in dem zwei Könnern ein dritter Solist beigesellt ist, der vielleicht ihrem Können nicht ganz entsprach, aber dafür hoch über ihnen stand, nämlich der jüngste Bruder des Kaisers, Erzherzog Rudolph, Schüler Beethovens.

Eigener Klavier-Part für Beethoven-Schüler Rudolph

Er war nicht nur Beethovens einziger Kompositions- und auch Klavierschüler, er war bis zu Beethovens Tod ein treuer Begleiter, den man ruhig über die gesellschaftlichen Grenzen hinweg als Freund - im heutigen Sinn - bezeichnen kann. Man denke an die Sonate „Les Adieux“, die sich mit Rudophs Flucht vor Napoleon und der Rückkehr beschäftigt oder an die „Missa solemnis“, die Beethoven für Rudolphs Inthronisation als Bischof von Olmütz komponierte. Rudolph hatte natürlich ein Manko: Er war kein Pianist, so wie Beethoven selbst, weshalb er den Part für seinen Schüler ebenso brillant anlegte, wie die Soli der anderen Solisten, aber die technischen Ansprüche etwas einfacher gestaltete. Er machte dies so genial, dass es dem Zuhörer nicht auffällt.

In der Badener Aufführung waren die Soloparts in den Händen von Katharina Dobrovich, der in Baden bereits konzerterprobten jüngsten Geigerin des Volksopernorchesters, Violine, Carola Krebs, sie vorzustellen erübrigt sich in Baden, am Cello und Michael Capek, in Badens Musikerkreisen auch bestens bekannt als Organist, Chorleiter und Kulturstadtrat, am Flügel. Die drei Solisten, die auch als Trio schon bekannt sind, zeigten in unaufdringlicher Weise, dass sie schon lange miteinander musizieren, eingespielt sind und harmonieren. Sie waren so voller Ernst, dass man bei ihrem Auftritt den Eindruck hatte, sie gingen zum Schafott, aber dem war ja – Gott sei Dank! – doch nicht so. Ihr Spiel, so schlicht und doch beeindruckend, gipfelte in gemeinsamen Läufen und Verzierungen, von denen man annehmen hätte mögen, nur ein Solist hätte sie gespielt. Norbert Pafflmeyer begleitete mit der Martinu Philharmonie Zlin in großartiger Weise, ging auf jede noch so kleine Nuance der Solisten ein, und gestaltete das Ganze. Der nicht-enden-wollende Applaus wurde von dem Solistentrio mit einem Walzer von Tschaikowsky bedankt.

Opulenter Strauß an Opernzuckerln

Nach der Pause wurde das Publikum mit einem opulenten Strauß von Opernzuckerln verwöhnt. Der Reigen begann mit der von Kammersänger Wolfgang Bankl dargebotenen Rachearie des Dr. Bartolo aus Mozarts Figaro. Daran schlossen sich zwei Duette für Sopran und Alt, gesungen von der in Baden bestens bekannten Sopranistin Cornelia Hübsch und der aus Russland stammenden Altistin Arina Holecek. Die Barcarole aus Offenbachs „Hofmanns Erzählungen“ und dann aus Leo Delibes‘ „Lakmé“ das Blumenduett, von dem jedem Konzertbesucher ein kleiner Teil durch das Fernsehen bestens bekannt war, dessen Schönheit in seiner ganzen Länge erst wirklich ausgekostet werden konnte. Anschließend brillierte Holecek mit der Cavatine des Cherubino und Hübsch sang die „Rosenarie“ der Susanna aus Mozarts „Figaros Hochzeit“ mit so großartiger Verve und Hingabe, dass das Publikum nachher fast tobte. Der Mozartblock wurde von dem Bass Evert Sooster mit der „Hallenarie“ aus der „Zauberflöte“ beschlossen, wobei die Tiefe des Sängers bewundert wurde.

„O holy night“ als krönender Konzertabschluss

Die beiden Damen erfreuten das Publikum mit noch zwei Duetten: dem Duett „Quis est homo“ aus dem bekannten „stabat mater“ von Gioacchino Rossini und dem „Abendsegen“ aus Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“. Beschlossen wurde der Opernreigen durch das Terzettino „Soave sia il vento“ aus dem ersten Akt von Mozarts „Cosi fan tutte“ für Sopran, Alt und Bass. Mit den besten Weihnachts- und Neujahrswünschen an das Publikum verabschiedeten sich die Solisten, das Orchester und Norbert Pfafflmeyer mit einer vierstimmigen Fassung von Adolphe Adams „O holy night“, in der die Solisten nochmals brillieren konnten.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.