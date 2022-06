Unternehmertreff im Strandbad

Werbung Jobtipp Anzeige Schulhaus Sta.Christiana Rodaun sucht Facility Management Allrounder

Bürgermeister Stefan Szirucsek, Wirtschaftsstadträtin Carmen Jeitler-Cincelli sowie die neue Obfrau des Vereins Stadtmarketing Baden, Ulrike List, begrüßten zahlreiche Unternehmer. „Gerade in schwierigen Zeiten ist ein regionaler Schulterschluss der Unternehmer umso wichtiger“, so List. In angenehmer Atmosphäre mit Live-DJ und Milchbar-Schmankerln vernetzten sich die Gäste. Außerdem wurden vier VIP-Tickets für „Baden in Weiß“ verlost. Glückliche Gewinnerin: Peggy Eitzenberger.

