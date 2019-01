Wolfgang-Michael Bauer, geboren in Baden, ist ein österreichischer Komponist. Nach einem Kompositionsstudium am Joseph Haydn Konservatorium und der Musikhochschule Bratislava führten ihn seine musikalischen Tätigkeiten u.a. in die Schweiz, wo er die Künstlerinitiative „another morning“ mitbegründete, welche sich mit dem Menschenbild im 21. Jahrhundert auseinandersetzt.

Seit 2017 ist Bauer als Leiter einer Kompositionsklasse und Professor für Formenlehre, Kompositionspraktikum, Computerpraktikum und Akustik am Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland tätig.