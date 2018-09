Ja, der Abschied, der hätte richtig wehgetan. Carmen Jeitler-Cincelli, Nationalratsabgeordnete der ÖVP und Stadträtin in Baden, gibt ehrlich zu, dass es eine „emotionale Herausforderung und Achterbahnfahrt“ gewesen sei, als sie ihren Sohn Moriz kürzlich auf dem Flughafen „Auf Wiedersehen“ sagen musste. Weil der 16-Jährige nämlich schon sehr lange Interesse an den USA hat, ist das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ nun ein Jahr lang sein Zuhause.

Ein Jahr in Kalifornien

„Mein Mann Georg und ich haben schon von Beginn an versucht, unseren Kindern Weltoffenheit und Interesse für andere Länder und Kulturen näherzubringen“, erklärt Jeitler-Cincelli gegenüber der NÖN – und man habe den Kindern auch stets angeboten, dies aktiv zu unterstützen. „Die sechste Klasse AHS eignet sich da besonders. Moritz besucht hier das Gymnasium Frauengasse – und steigt im Herbst 2019 in der siebenten Klasse wieder ein. Da muss er dann natürlich einiges nachlernen, da er in den USA einige Schulfächer nicht hat.“ Konkret besucht der 16-Jährige das Seniorjahr der Yuba City High School in einer Kleinstadt in Nordkalifornien, in der Nähe von Sacramento. „Im Sommer ist es kalifornisch warm. Im Winter gibt es sogar die Möglichkeit, Ski fahren zu gehen“, weiß Jeitler-Cincelli, wie es dort ums Klima steht.

Moriz Jeitler. | zVg

Den Aufenthalt habe man über die ehrenamtliche Organisation AFS organisiert. Während seines USA-Aufenthaltes lebt Jeitler-Cincellis Sohn bei einer Gastfamilie: „Moriz hat eine fantastische Familie bekommen, die bereits viel Erfahrung mit Austauschschülern hat. Er hat dort einen kleinen Bruder, wie hier, einen Hund und auch noch eine Katze. Er hat sich bereits gut eingelebt und einige Freunde gefunden, mit denen er viel Zeit verbringt“, weiß sie zu berichten.

Generell ist die Nationalrätin davon überzeugt, dass Kinder, wenn sie klein sind, Wurzeln brauchen: „Und danach Flügel. Und wie eine Vogelmama sollte man sie vielleicht auch mal anstupsen, damit sie sich den Sprung ins Abenteuer Leben auch zutrauen“, meint sie mit einem Augenzwinkern.