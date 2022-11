Voranschlag 2023: Inflation frisst Steuern

Eine teure Wunschliste präsentierte Bürgermeister Stefan Szirucsek gemeinsam mit Gemeinderätin Petra Haslinger (beide ÖVP) sowie Stadträtin Martina Weissenböck und Stadtrat Stefan Eitler (beide Grüne). Konkret ging es dabei um den Voranschlag für 2023, der in der kommenden Gemeinderatssitzung in einer Woche beschlossen werden soll.

Bürgermeister Stefan Szirucsek

„Der Voranschlag 2023 ist in hohem Ausmaß davon geprägt, dass aufgrund des Rückgangs der Steuereinnahmen im Zuge der Corona-Krise viele Investitionen zunächst zurückgestellt wurden und nun nachgeholt werden“, erläuterte Szirucsek. Es sei laut Weissenböck jetzt nötig, in die Zukunft der Stadt zu investieren. „Insbesondere Investitionen in nachhaltige Projekte, wie der Errichtung von PV-Anlagen auf der Sport- und Veranstaltungshalle oder bei der Römertherme, erlauben uns eine gewisse Unabhängigkeit am Energiesektor – Unabhängigkeit von Diktatoren wie Wladimir Putin.“

Der gesamte Voranschlag, beträgt inklusive der laufenden Aufwendungen fast 108 Millionen Euro. Dieser Betrag beinhaltet Finanzierungsanteile der Stadt an den Landesaufgaben in den Bereichen Berufsausbildung, Soziales, Gesundheit und Jugendwohlfahrt in Höhe von rund 17,5 Millionen Euro, wofür etwa 50,3 Prozent der Anteile an den Bundessteuereinnahmen eingesetzt werden müssen. „Dadurch werden beträchtliche Mittel gebunden“, weiß Szirucsek. Für laufende Nettoaufwendungen für den Pflichtschulbereich für das Jahr 2023 wurden insgesamt rund 2,9 Millionen Euro veranschlagt. „Im wichtigen Bildungssektor investieren wir rund 7,2 Millionen Euro“, sagt Szirucsek.

„Wir investieren nicht nur viel Geld in Großprojekte (siehe Liste), sondern setzen auch zahlreiche, kleinere Maßnahmen, um die die Lebensqualität zu steigern. Dazu gehören beispielsweise die Sanierung von Kinderspielplätzen, Investitionen in Sportplätze, ein Outdoor-Fitnessbereich, zusätzliche Baumpflanzungen und Grünraumgestaltungen in weiteren Straßenzügen“, weiß Martina Weißenböck.

Bei den Steuereinnahmen (Ertragsanteile und Gemeindesteuern) wurde eine Steigerung von 7,5 Prozent gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres und von 10,2 Prozent gegenüber dem 2021 veranschlagt. Das werde allerdings durch die hohe Inflation geschmälert. „Zum Ausgleich des Ergebnisvoranschlages mussten Bedarfszuweisungen in Höhe von rund 4,9 Millionen Euro angesetzt werden“, sagt sie.

Aber nicht nur der Voranschlag ist auf der nächsten Gemeinderats-Tagesordnung. Es steht auch eine Novellierung der Sozialaktion an, um die Teuerung abzufedern. „Als Gemeinde wollen diejenigen unterstützen, die es besonders hart trifft“, erklärt Haslinger. So sollen sozial schwach gestellte Eltern von Badener Schulkindern mit einem Förderbetrag in doppelter Höhe als bisher gefördert werden. Die 100 Euro Schulbeihilfe wird ab Jänner auf 200 Euro verdoppelt und gilt dann auch für Eltern ohne EU-Mitgliedschaft. Auch die Förderbeträge für „Essen auf Rädern“ sollen erhöht und das Hilfswerk, welches die Preissteigerungen bislang abgefedert hat, unterstützt werden.

