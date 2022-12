Werbung

Auf dem Programm steht Beethovens Tripelkonzert mit drei jungen und erfolgreichen Solisten aus der Stadt Baden: Katharina Dobrovich (Violine), Carola Krebs (Violoncello) und Michael Capek (Klavier). Danach singen Cornelia Hübsch, Arina Holecek, Wolfgang Bankl und Evert Sooster Arien und Duette aus bekannten Opern. Es spielt die Martinu Philharmonie Zlín.

"Dieses Mal ist es eine fast reine Badener Produktion, da die meisten Solisten aus unserer Stadt sind: "Dobrovich, Krebs, Capek, Hübsch, Bankl, Sooster und zuletzt ich selbst…so eine Konstellation war noch nie da!", freut sich Norbert Pfafflmeyer auf das Konzert.

Bereits zum Weihnachtskonzert im Beethoven-Jahr 2020 sollte das selten gespielte „Tripelkonzert“ für Violine, Violoncello und Klavier,op. 56, des Meisters erklingen, fiel aber dann den Maßnahmen der Pandemie zum Opfer. "Im konkreten Fall wissen wir den Grund für die Absage, denn böse Zungen behaupten gerne, das seltene Erklingen des Tripelkonzertes im Konzertgeschehen läge an den erhöhten Kosten von drei Gagen für drei Solisten!", berichtet der Badener Musikwissenschafter Alfred Willander auf der Homepage von Tritonus.

Das Tripelkonzert gehe entstehungsgeschichtlich auf das barocke „Concerto grosso“ zurück, schreibt Willander weiter. "Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, aber auch Bach und Händel schrieben Concerti grossi, das heißt, dass in diesen Concerti mehrere Soloinstrumente (das 'Concertino') einem großen Klangkörper (dem 'Concerto') gegenüberstanden und miteinander oder gegeneinander musizierten. In der Wiener Klassik (Johann Stamitz, W.A. Mozart, Joseph Haydn…) entwickelte sich aus dem concerto grosso die 'Sinfonia concertante'. Hier stehen dem Orchester zwei (Mozarts sinfonia concertante für Violine, Viola mit Orchester) oder mehrere Instrumente, z.B. Holzbläser, Blechbläser oder Streicher als 'Concertino' gegenüber. Bei dem Tripelkonzert Beethovens tritt erstmals ein Klavier im 'Concertino' hinzu", erläutert der Musikexperte.

Arien und Duette aus bekannten Opern

Nach der Pause bringt Tritonus den Zuhörern einen förmlichen Blumenstrauß an bekannten und beliebten Stücken aus der Opernwelt. Diese werden von der Arie des Dr. Bartolo aus Mozarts „Hochzeit des Figaro“ eingeleitet.

Die „Barcarole“ aus dem Venedig-Akt von Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ führt dann in eine gefühlvolle Liebesszene in einer Gondel, die aber unglücklich endet. Es folgt das Blumenduett aus Leo Délibes Oper „Lakmé“ - eine der schönsten Opernmelodien überhaupt, bekannt auch aus einer Marmeladenwerbung...

Der Melodienreigen kehrt danach zurück zu Wolfgang Amadeus Mozart. "Die Arie des Cherubino ist einer der schönsten Einfälle des Komponisten in der an Motiven so reichen Oper", meint Willander.

Es folgt das Duett „Quis est homo“ aus Gioacchino Rossinis „Stabat mater“, das in die Gefielde der geistlichen Musik entführt. Der Abendsegen aus Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ versetzt anschließenden in weihnachtliche Stimmung und das Terzett Fiordiligi – Dorabella – Don Alfonso aus dem ersten Akt von Mozarts „Cosi fan tutte“ „soave sia il vento“ rundet den weihnachtlichen Melodienreigen im Casino Baden ab.

Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse, Telefon: 02252 – 444 96 444.



Info: TRITONUS ist eine im Jahr 2007 von Norbert Pfafflmeyer gegründete Konzertreihe, die vom Verein Tritonus organisiert wird.

http://www.tritonus-baden.at/

