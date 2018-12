Nach dem Kunstförderpreis Maecenas für Niederösterreich und bundesweit sicherte sich das Fotofestival Baden in der Vorwoche den dritten Preis in Folge. Beim Austrian Event Award holte es in der Kategorie „Public Events Charity/Social/Cultural“ die Goldmedaille.

Für die Jury waren Kreativität, Umsetzung, Zielerfüllung und der Gesamteindruck die wesentlichen Parameter. Festivaldirektor Lois Lammerhuber zeigte sich begeistert über die Auszeichnung: „Eine wunderbare Bestätigung eines kulturellen Events, der das größte Fotofestival Europas in einer riesigen Open-Air-Galerie über vier Monate in Baden bei Wien zeigte.“ Seine Frau Silvia Lammerhuber, Geschäftsführerin der ausführenden Partneragentur Edition Lammerhuber, begeisterte sich über die Möglichkeit, „mit dem Fotofestival einem sehr breiten Publikum gesellschaftspolitisch brisante Themen durch das Medium Fotografie näher bringen zu können.“

Die Auszeichnungen sind die Krönung einer erfolgreichen ersten Festivalsaison mit Zahlen, die sich sehen lassen können: 247 Medienauftritte im Wert von über 1,3 Millionen Euro hat das Festival bewirkt. 189.258 Menschen haben es besucht, Knapp 90 Prozent davon aus Österreich. Von den 10 Prozent ausländischen Gästen kamen 51,4 Prozent aus Deutschland, 11,1 aus Italien, 7,7 aus Ungarn.

Die Wertschöpfung wird auf 4,7 Mio. Euro beim Tages- und 1,2 Mio. beim Nächtigungstourismus geschätzt. Das Budget für das Fotofestival lag laut Veranstaltern bei 778.100 Euro, zusammengesetzt aus Förderungen des Landes Niederösterreich, der Stadtgemeinde Baden und Sponsoreinnahmen. Die Stadt unterstützte darüber hinaus durch Sachleistungen im Wert von 185.000 Euro.

Auf „I love Africa“ folgt 2019 „Hymne an die Erde“ als Festivalmotto. Mit Fotografie wird der Zustand der Erde beschrieben, ihre Schönheit ebenso wie drohende Gefahren.