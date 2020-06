„Reiseleiter sind Diplomaten und Kulturvermittler. Sie müssen sich oft im Spannungsfeld zweier historischer Sichtweisen um eine objektive Darstellung bemühen“, erklärt Sabine Claudia Tanner über die Lautsprecheranlage im Reisebus. Aus den Sitzreihen ragen bunte Mund-Nasen-Schutzmasken hervor. Unter den Zuhörern sind sechs angehende Reiseleiter, die heute zum Praxis-Teil ihrer Diplomprüfung antreten.

Sie bilden den 39. Lehrgang, den Tanner, Historikerin und Journalistin mit Badener Wurzeln, in der von ihr gegründeten Reiseleiter-Akademie Wien ausbildet. Mit an Bord ist auch eine Gruppe von Reisenden, die auf der heutigen „Prüfungsfahrt“ ins Südburgenland als Publikum dient. Innerhalb von wenigen Tagen meldeten sich achtzig Interessenten für die Mitfahrt. Nur ein Bruchteil hat Platz im Bus.

Die Prüflinge müssen nicht nur ihre Fähigkeiten als Reiseleiter unter Beweis stellen. Sie erproben, wie Gruppenreisen in der Corona-Krise ablaufen, im Spannungsfeld zwischen Reisevergnügen und Infektionsschutz. Es ist die wahrscheinlich erste Gruppenreise nach dem Lockdown. Möglich machen das gelockerte Corona-Maßnahmen, die tags zuvor, am 29. Mai, in Kraft traten.

Wie die Reise abgelaufen ist und ob alles wie geplant funktioniert hat, lest Ihr in der aktuellen Printausgabe der Badener NÖN oder im E-Paper (https://www.noen.at/epaper).

Mehr Infos zur Reiseleiter-Akademie gibt es unter: www.reiseleiter-akademie.at/