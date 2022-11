Baden, Wr. Neustadt Mails an Politiker, um Impfpflicht zu verhindern: Schuldspruch

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: Golubovy, Shutterstock.com

W eil er E-Mails an Politiker geschrieben haben soll, um eine Corona-Impfpflicht zu verhindern, ist ein Mann am Dienstag in Wiener Neustadt rechtskräftig zu zwei Jahren bedingt verurteilt worden.