Videoauswertung Baden: Zwei Ladendiebe erwischt

Lesezeit: 2 Min Andreas Fussi

Tatort Bipa-Filiale in der Badener Breyerstraße: Zwei Männer stahlen am Donnerstag mehrere Packungen Rasierklingen. Foto: Google

N ächster Erfolg für die Stadtpolizei Baden. Am Donnerstag wurden zwei Ladendiebe in der Fußgängerzone festgenommen und sitzen nun in U-Haft.