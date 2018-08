Die Genussmeile, die längste Schank der Welt, steht vor der Türe. Die weit über die Grenzen bekannte Veranstaltung findet an den ersten beiden Septemberwochenenden statt und wartet diesmal mit einem neuen Konzept auf: Mit zwei verschiedenen Aufenthaltszonen will man heuer unterschiedliche Temperamente und Zielgruppen zum Genießen ansprechen.

Die Besucher der Genussmeile können erstmals wählen, ob sie eher an beschaulichen oder kommunikativen Plätzen mitten in den Weinbergen Schlemmen wollen. Die Slogans lauten: „Mach´s da gmiadlich!“ oder „Da rennt der Schmäh!“.

Wie schon der Name „Gmiadlich“ verrät, erstreckt sich die entspanntere Familienzone, von Bad Vöslau über Sooß bis hin nach Baden. Auch die kleinen Besucher dürfen sich über hier unterschiedliche Spielangebote an den jeweiligen Ständen freuen, während die Eltern beim Genießen ihre Kinder in Sichtweite haben.

Heuer auch Taxi-Anlaufstellen

Wer lieber Musik und Unterhaltung in geselliger Atmosphäre mag, kann am Wasserleitungswanderweg von Baden über Pfaffstätten, Guntramsdorf, Gumpoldskirchen bis nach Mödling in guter Gesellschaft köstliche Weine und Schmankerl der Region in den Weingärten genießen.

„Wir möchten zeigen, dass die Genussmeile mit ihrem umfangreichen Angebot für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Da es immer wieder Nachfrage nach entspannten Plätzen zum Genießen gab, haben wir uns entschlossen, familienfreundliche Zonen einzurichten“, erläutert Wienerwald Tourismus Geschäftsführer Christoph Vielhaber.

Die neuen Zonen können am 1. und 2. September sowie am 8. und 9. September erstmals besucht werden. Heuer soll es auch Taxi-Anlaufstellen geben, die in der Wegbeschreibung der Genussmeile zu finden sind.