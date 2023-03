Notfallvorsorgebuch wird präsentiert

Herbert Saurugg, internationaler Blackoutexperte und Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge, stellt am 9, März um 18.30 Uhr im Thester am Steg den von ihm mit Markus Unterauer, Experte für Notfallvorsorge, geschriebenen Blackout-Leitfaden im Rahmen der Badener Buchwoche vor. Eine Grundausstattungsliste speziell für das kleine Budget, maßgeschneiderte Checklisten und jede Menge praktischer Tipps machen dieses Werk zum unschätzbaren Ratgeber. Freier Eintritt mit Zählkarte nach Anmeldung in der Stadtbücherei.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.