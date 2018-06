Der Festbetrieb beginnt am Freitag um 17 Uhr mit warmen Speisen. Für die Wetterunabhängigkeit sorgt ein großes Festzelt im Feuerwehrhof und bei Schönwetter stehen zusätzliche Sitzplätze beim Straßenfest Grabengasse zur Verfügung. Um 18 Uhr folgt die offizielle Eröffnung des Feuerwehrfestes durch VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek. Neben einer Bierinsel, wird es für Weinfreunde auch eine eigene Weinbar, mit Spezialitätensnacks geben.

Die Verlosung des 1. Gewinnspiels folgt um 22 Uhr bei der neben vielen tollen Preisen auch der Tageshauptpreis, ein Fahrrad gespendet von Pfannberger Cycling, verlost wird. Ab 21 Uhr öffnet die „Brandraumbar“ in der die DJ’s vom „Lederhosen Duo“ für Partystimmung bis in den frühen Morgen sorgen. Wer den Abend ruhiger ausklingen lassen möchte, hat dazu in der Cocktailbar oder am Straßenfest die Möglichkeit.

Am Samstag, 9. Juni, öffnet das Festgelände um 10 Uhr seine Pforten und bietet beim Straßenfest in der Grabengasse eine Kindererlebniswelt mit Luftburg und ÖAMTC Familiytrophy. Weiters gibt es die Möglichkeit von Fahrradcodierungen durch die Stadtpolizei Baden, Feuerlöscherüberprüfungen durch die Firma Wienerl und einen Infostand der Volkshilfe NÖ.

Mit warmen Speisen und kühlen Getränken eignet sich das Feuerwehrfest als perfekte Ergänzung zum am gleichen Tag stattfindenden Familienfest "NÖM Milchstraße 2018".

Zum Abend sorgen „Having Fun“ mit Live Musik für tolle Stimmung im Festzelt und ab 21 Uhr heizen die DJ’s vom Lederhosen Duo, wieder den Brandraumbar-Besuchern kräftig ein. Um 22 Uhr folgt die 2. Gewinnspielverlosung, mit einem Hauptpreis zur Verfügung gestellt von Auto Czaker, bei der es einem Kurzurlaub – zwei Nächte für zwei Personen inkl. Leihfahrzeug – zu gewinnen gibt.

Frühschoppen am Sonntag mit Kindererlebniswelt

Am Sonntag startet der Festbetrieb um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, musikalisch begleitet vom Duo Steirergrün und der Kindererlebniswelt.

Den alljährlichen Höhepunkt des Feuerwehrfestes bildet die Hauptverlosung des Gewinnspiels am Sonntag gegen 19 Uhr, bei der neben zahlreichen anderen tollen Preisen auch der Hauptpreis – zwei Nächte inkl. Halbpension für 2 Personen im Hotel Germania in Bad Gastein – zur Verfügung gestellt vom Reisebüro Mondial, verlost wird.

An allen drei Tagen versorgt die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt die Besucher mit warmen Speisen und bietet im Rahmen des Festbetriebes, eine Weinecke, Kaffeehaus, Cocktail-Lounge und Brandraumbar. Der Reinerlös der Veranstaltung dient der Anschaffung von Einsatzuniformen für die freiwilligen Feuerwehrmitglieder und kommt damit einem guten Zweck und der Sicherheit der Bevölkerung zu Gute. Die Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt freut sich auf viele Besucher.