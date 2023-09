Reizgas-Unfall in Gymnasium: Mehrere verletzte Schüler befürchtet

Heute um 8.50 Uhr verständigte die Schulärztin die Polizei, weil mehrere Schülerinnen und Schüler über Symptome klagten, die einen Kontakt mit Reizgas nahe legen: Husten, Atemprobleme, gerötete Augen. Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion NÖ erklärt: „Die Polizei hat die ganze Schule evakuiert, wir reden hier von 800 Schülern und 80 Lehrern. 13 Schüler haben wirklich Symptome gezeigt, sieben mussten ins Spital gebracht werden.“ Von einem Anschlag mit Reizgas - um welches Gas es sich handelt ist Gegenstand polizeilicher Untersuchungen - geht die Exekutive aber nicht aus. „Wir vermuten, dass es sich hierbei um einen Schülerstreich handelt“, sagt Loidl.

Dass sich tatsächlich Reizgas im Schulgebäude befindet, hat die Freiwillige Feuerwehr mit entsprechenden Messungen festgestellt. Der Schulbetrieb wurde für den heutigen Tag eingestellt, ein psychosoziales Akutteam kümmert sich vor Ort „um Schülerinnen und Schüler, die mit dieser Situation nicht gut klarkommen“, erläutert Loidl. Die Polizei ermittelt weiter, vor allem wird versucht zu eruieren, welches Gas tatsächlich zum Einsatz gekommen ist.

Direktorin Sonja Happenhofer tippt auf Pfefferspray

Einen diesbezüglichen Verdacht hat bereits die Direktorin des Gymnasiums Frauengasse, Sonja Happenhofer. „Ich gehe davon aus, dass am Burschen-WC eine Substanz versprüht wurde. Wir nehmen an, dass es sich dabei um Pfefferspray gehandelt hat. Ein Mädchen hat darauf Atemprobleme bekommen“, schildert Happenhofer. Die Direktorin hat daraufhin den Feuerwehralarm ausgelöst, um die Schülerinnen und Schüler auf die Evakuierung vorzubereiten. Diese habe reibungslos funktioniert, „dank der Sammelstellen, die in der ganzen Stadt verteilt sind, haben die Schüler gewusst, wohin sie zu gehen haben. Das hat wunderbar funktioniert“, lobt Happenhofer. Polizei und Feuerwehr gingen durch das Schulgebäude, um Messungen durchzuführen. Die Schüler, die ins Krankenhaus gebracht wurden, seien wieder wohlauf. An einen terroristischen Anschlag hat die Direktorin von Anfang an nicht geglaubt. „Ich dachte mir sofort, es muss sich um einen Schülerstreich handeln. Nur habe ich nicht gewusst, dass dieser so weite Kreise zieht. Aber die Behörden müssen natürlich handeln“, betont Happenhofer.

Die Eltern wurden mit dem elektronischen Mitteilungsheft über die Online-Plattform „School Fox“ informiert, auch das habe sich sehr bewährt. „Man muss die Eltern natürlich informieren, so eine Online-Plattform ist sehr effizient, wir hatten nur wenige Eltern, die bei uns in der Schule angerufen haben.“ Der Unterricht in der Frauengasse ist für heute beendet, geht aber morgen weiter. Für einen lustigen Streich hält die Direktorin den Einsatz von Pfefferspray nicht. „Wir werden versuchen denjenigen Schüler oder diejenige Schülerin auszuforschen, der oder die dafür verantwortlich ist“, sagt Happenhofer. Dem Verantwortlichen droht eine Suspendierung und im schlimmsten Fall auch eine Anzeige wegen Körperverletzung.