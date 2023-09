Badener Vereinstag Badener Vereine stellen sich am Samstag vor

Otto Wolkerstorfer, Helga Krismer und Stefan Szirucsek: "Kommen Sie am 30. September in die Badener Innenstadt und lassen Sie sich vom riesigen Angebot unserer Vereine inspirieren! Es lohnt sich!" Foto: psb/sap

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

K aum eine andere Stadt Österreichs verfügt über eine so große Vereinslandschaft und -vielfalt wie Baden. Am Samstag, 30. September kann man sich davon in der Badener Innenstadt überzeugen: Von Kultur, Musik & Bildung über Sport & Gesundheit sowie Geselligkeit & Gemeinschaft!