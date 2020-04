Die Dame ist am Schachbrett bekanntlich die beweglichste Figur. Die Hauptrolle in der Frauenbundesliga spielten dieses Jahr die Damen vom SK Advisory Invest Baden.

Sie stellten die gegnerischen Könige reihenweise Matt. Der Krönung zum Meister stand vor der letzten Runde eigentlich nur noch die Theorie im Wege. Doch dann eroberte das Coronavirus nicht nur die Schachwelt. Der Verband entschied nun, rund einen Monat nach dem Abbruch, die Bundesliga-Meisterschaften zu werten. Damit dürfen sich die Damen aus der Kurstadt doch noch über ihren ersten Meistertitel freuen.

"Meistertitel war hochverdient"

Dabei wurde die Damen-Mannschaft rund um Denise Trippold erst vor wenigen Jahren gegründet, die Vorsaison schlossen die Badenerinnen noch auf dem vierten Tabellenplatz ab.

Heuer zeigten die SK Advisory Invest-Damen dann eine höchst ausgeglichene Leistung auf allen vier Brettern, sehr zur Freude von Obmann Martin Herndlbauer: "Der Meistertitel ist hochverdient. Unsere Damen zeigten großen Kampfgeist und Siegeswillen, denn wenn es auch manchmal sehr knapp herging, so konnten unsere Damen letztlich jedes Match gewinnen. Ich möchte mich auch bei unseren Sponsoren bedanken, vor allem bei Advisory Invest und bei der Sparkasse Baden, die uns unterstützen und den Spielbetrieb in der höchsten Spielklasse erst ermöglichen."

Alle Spielerinnen unter den Top Drei

Dass an den Niederösterreicherinnen in der höchsten Spielklasse in dieser Saison kein Weg vorbei führte, zeigt auch die Einzelstatistik. Teja Vidic war die beste Spielerin der Saison, gewann auf Brett Nummer drei alle ihre Partien. Laura Unuk belegte auf Brett eins den zweiten Gesamtrang, genauso wie Karmen Mar auf Brett vier. Denise Trippold scheint in der Abschlusstabelle auf Brett zwei an der dritten Stelle auf.