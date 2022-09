Gerda Rogers zu Bundespräsident: „Mit Ruhe, Stärke und Stabilität“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In etwa vier Wochen, am 9. Oktober, findet die Bundespräsidentenwahl statt. Wenngleich die meisten Umfragen als auch Politbeobachter von einem klaren Sieg des amtierenden Präsidenten Alexander Van der Bellen ausgehen, ist die Ausgangssituation doch eine spannende. Schließlich kandidieren sieben Personen, darunter drei Quereinsteiger ohne große politische Erfahrung. Wen unterstützen bekannte Persönlichkeiten aus dem Bezirk Baden?

Eine der prominentesten Frauen Österreichs ist keine Geringere als die Star-Astrologin Gerda Rogers. Wöchentlich moderiert sie auf Ö3 die Sendung „Sternstunden“. Zudem betreibt Rogers zwei Praxen für persönliche Beratungstermine, eine davon in Baden, wo auch ihr Hauptwohnsitz liegt. Rogers macht keinen Hehl daraus, wen sie am 9. Oktober unterstützen wird, sitzt sie immerhin im Unterstützungskomitee von Alexander Van der Bellen. „Er hat bewiesen, dass er unser Land sehr gut durch Krisen führen kann. Und das mit einer bemerkenswerten Ruhe, Stärke und Stabilität“, sagt die Badenerin. Mehr könne und dürfe sie dazu jedoch nicht sagen.

Da die Großpartei SPÖ keinen eigenen Kandidaten, respektive keine eigene Kandidatin ins Rennen um die Hofburg schickt, sind öffentliche Unterstützungsbekundungen für Van der Bellen hier keine Seltenheit. Etwa der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig wolle den einstigen Grünen-Politiker wählen.

1,4 Millionen Einwohner sind nicht wahlberechtigt

Und auch im Bezirk Baden gibt es bekannte Sozialdemokraten wie den Trumauer Bürgermeister und Nationalratsabgeordneten Andreas Kollross, der sich Ludwig anschließt: „Nicht mehr mit selbiger Überzeugung als vor sechs Jahren, werde ich persönlich wiederum Alexander van der Bellen wählen“, meint Kollross. Im Zuge jeder Wahl flammt die Diskussion nach dem Ausschluss von über einer Million in Österreich lebenden Menschen auf. Da diese zwar hier leben und arbeiten, aber keine Staatsbürgerschaft besitzen, sind sie nicht berechtigt, an der Wahl teilzunehmen. Viele sehen dies als großes demokratiepolitisches Problem an. So etwa Gundi Dick und Lisa Sterzinger aus Baden.

Die beiden sind Teil von „#zusammenHalt NÖ“, einer unabhängigen Initiative für Menschenrechte, Solidarität und Demokratie. Mit „#zusammenHalt NÖ“ beteiligen sich Dick und Sterzinger an der „Pass Egal Wahl“. „In Niederösterreich sind 11,28 Prozent der Bevölkerung im wahlfähigen Alter nicht wahlberechtigt – weder auf Gemeinde-, Landes- noch auf Bundesebene. Menschen, die voraussichtlich bis an ihr Lebensende hier in Österreich leben werden, sollen sich in Gesellschaft und Politik einbringen können“, sagen Dick und Sterzinger unisono.

Partizipation sei wichtig für die Demokratie, denn Demokratie lebe von Beteiligung und nicht von Ausschluss. Zudem beträfen die von den gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten gesetzten Handlungen Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft gleichermaßen wie jene, die berechtigt sind zur Wahl zu gehen. Um darum aufmerksam zu machen, gibt es am 1. Oktober am Badener Hauptplatz von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit für all jene nicht Wahlberechtigten, eine symbolische Stimme abzugeben.

