Bislang 187.000 Badegäste in Baden

Die Bilanz ist durchaus positiv: Seit dem Saisonstart am 29. April kamen 187.000 Badegäste (Stand 4. September), um in dem zeitlos schönen Ambiente das mediterrane Palmenflair auch im Sand zu genießen. Die durchschnittliche Gesamtbesucherzahl im Strandbad beträgt vergleichsweise 200.000 Gäste pro Saison. Die Chancen stehen gut, dass diese auch heuer erreicht wird. Badesaisonschluss ist am 24. September.

In der Bilanz, genauer dem akribisch geführten Betriebstagebuch, werden die besucherstarken und -schwachen Tage genau dokumentiert. Demnach war der stärkste Tag 2023 ein Sonntag, der 9. Juli, mit 5.236 Gästen. Sogar das Wetter wird dabei dokumentiert: Bei Temperaturen von 34 Grad genossen damals die Gäste das kühle Nass unter strahlend blauem Himmel. Der schwächste Tag: Der 17. Mai mit weniger als 50 Badegästen (10,7 Grad und Regen).

Große Freude an der Arbeit im Strandbad

Harald Gölles ist seit 2018 Betriebsleiter und seit 15 Jahren für das Strandbad tätig. Er hat den Gesamt-Überblick über sämtliche Aufzeichnungen und eine große Freude an seiner Arbeit. „Für mich gibt es hier den schönsten Arbeitsplatz in Baden. Eine große Freude habe ich tagtäglich wenn ich die Entspannung, das Glück und das befreiende Abschalten unserer Gäste vom Alltag sehe und erlebe. Wenn sie in unser altehrwürdiges Ambiente, die sogenannte 'alte Dame', kommen und einen kleinen Urlaub in Baden machen“, sagt Gölles.

Zehn Bademeister arbeiten im Team von Gölles. Wenngleich es immer schwierig sei, gutes Personal zu bekommen, wird jedes Jahr auf ein fixes Stammpersonal zurückgegriffen. Einige Bademeister sind schon seit sechs Jahren dabei. Das Kernteam freut sich auch darüber, jede Saison wieder „mit bekannten Kollegen“ an einem Strang zu ziehen. Die Gastronomie lief trotz Schlechtwetterphasen laut der beiden Buffet-Pächter durchaus zufriedenstellend. Die allgemeine Teuerung konnte abgefedert werden.

Die Beachvolleyball Worldtour mit Teams aus 15 verschiedenen Ländern und die gefeierten Heimsiege der Klinger-Schwestern und der Männer Teams Ermacora/Waller sowie Horts/Hammerberg waren besondere Publikumsmagneten. Darüber hinaus fanden spannende Wasserballturniere und Meisterschaftsspiele so wie das 12. Badener Herbstschwimmen statt.

Die Prognose von Gölles und Team: „Wir hoffen alle auf einen Goldenen Herbst, den sogenannten Altweibersommer. Zum jetzigen Zeitpunkt schaut es prima aus.“

Holpriger Start in Traiskirchen mehr als ausgeglichen

Wenngleich der Saisonstart im Aquasplash Traiskirchen, einem beliebten Ausflugsziel mit Sport-, Sprung- und Erlebnisbecken, laut der Zuständigen Petra Bauer holprig verlaufen sei, sei man insgesamt durchwegs zufrieden: „Nach einer anfänglichen schwachen Saison konnten wir noch alles von der vorigen Saison einholen“, so Bauer.

Zu den stärksten Tagen, an denen die meisten Besucher begrüßt werden konnten, zählten der 9. Juli sowie der 20. August. An ersterem waren es 2.445 Badegäste, am zweiten Tag 2.118. „Insgesamt sind wir zurzeit auf einem Besucherstand von 46.090 und haben noch bis einschließlich 10. September geöffnet“, berichtet Bauer.

Zu den Highlights zählten die Kinderferienspiele oder auch die 90er Party mit Nachtschwimmen, bei welcher etwa 500 Gäste bis ein Uhr nachts feierten. Besonders stolz sei man auf das Team, bestehend aus sechs langjährigen Mitarbeitern und vier Saisonmitarbeitern.

"aqua splash"-Leiterin Petra Bauer (3.v.l.) mit den ICE Fighters und der Wasserrettung bei den beliebten Wasserwettkämpfen, die im Rahmen des Ferienspiels in Traiskirchen stattgefunden haben. Foto: Stadtgemeinde Traiskirchen

Saison in Bad Vöslau dauert bis 1. Oktober

Im traditionsreichen Thermalbad Bad Vöslau dauert die Saison noch etwas länger an – bis zum 1. Oktober. „Der September hat sich in den letzten Jahren zu einem guten Monat entwickelt – wir gehen davon aus, dass wir auch im September 2023 noch zahlreiche Gäste begrüßen dürfen“, sagt Carina Hochebner, Leiterin des Thermalbades Vöslau.

Die bisher erfolgreichsten Tage seien aber der 16. Juli und der 20. August gewesen. Und den Höhepunkt hätten die Vorstellungen des Schwimmenden Salons gebildet – fünf der sechs angekündigten Lesungen konnten über die Bühne gehen und waren alle beinahe ausverkauft.

Das „großartige Team“ aus langjährigen sowie neuen Mitarbeitern trage maßgeblich zur Einzigartigkeit des Thermalbades Vöslau bei, ist Leiterin Carina Hochebner überzeugt.