Bahnhofstest VCÖ-Goldmedaille geht an Badener Bahnhof

Der Badener Bahnhof überzeugte bei den Fahrgästen. Foto: ÖBB Zenger

S chöner Erfolg beim diesjährigen VCÖ-Bahnhof-Test: Der Bahnhof on Baden wurde in der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte am besten bewertet.

Österreichweit haben beim VCÖ-Bahnhof-Test rund 11.700 Fahrgäste Bahnhöfe bewertet. Sie haben dabei ihren Einstiegsbahnhof beziehungsweise einen Bahnhof, den sie häufig nutzen, nach zwölf verschiedenen Kriterien, wie beispielsweise Erreichbarkeit, Barrierefreiheit oder Sauberkeit, bewertet. Baden gewinnt in der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte. Beim Bahnhof Baden kommt bei den Fahrgästen der Erhaltungszustand, Sauberkeit und Barrierefreiheit sowie die Erreichbarkeit zu Fuß und mit Fahrrad besonders gut an. VCÖ-Experte Michael Schwendinger freut, dass nicht nur große Bahnhöfe gut bei den Fahrgästen ankommen, sondern auch Bahnhöfe in den Bezirkshauptstädten und kleineren Gemeinden. „Das ist für das Ziel, die Mobilität außerhalb der großen Städte auf Klimakurs zu bringen, essenziell“, betont er . „Auch Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte müssen zunehmend moderne Mobilitätsdrehscheiben werden, wo es auch Sharing-Angebote gibt“, unterstreicht er. Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) sind sehr erfreut, „dass die Öffi-Familie unseren Bahnhof so positiv bewertet.“ Das Angebot von „Baden mobil“ biete zusätzlichen Anreiz, sich noch öfter für das öffentliche Verkehrsmittel zu entscheiden. „Die neuesten Zahlen der Jahresbilanz belegen, dass die Menschen dieses Angebot hervorragend annehmen: Der Bahnhof ist mit Abstand der am meisten genutzte Ausgangs- bzw. Zielpunkt für den E-Scooter Verleih und das Bike-Sharing", informieren die Stadtvertreter. Zum VCÖ Der "VCÖ - Mobilität mit Zukunft" ist eine auf Mobilität und Transport spezialisierte, gemeinwohlorientierte Organisation. Ziel des VCÖ ist ein ökologisch verträgliches, ökonomisch effizientes und sozial gerechtes Verkehrssystem. Die Sichtweise des VCÖ ist global orientiert, themenübergreifend und berücksichtigt die Interessen zukünftiger Generationen.