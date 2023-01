Baden: Ballnacht wie im Bilderbuch

Vollbild

Michael Havlicek (Solist der Wiener Volksoper), Natalie Salazar (Wiener Staatsballett), Herbert & Monika Fischerauer sowie Dirigent Christoph Huber . Thomas Linsbichler (Annamühle) bereitet Bistro-Erlebnisse zu. Was für ein Heimspiel für Martin Fischerauer von StereoParty! Die Daniela Mackh-dance.musical.company sorgte mit ihrer Interpretation des Can Can für einen perfekten Auftakt zur französischen Nacht in Baden. Illustre Schar an ehrenwerten Ballgästen: Mit dabei Kaplan Robert Rintersbacher, Stefan Eitler, Helmut Brandstätter, Pater Amadeus, Herbert Fischerauer, Gottfried Forsthuber, LAbg. Christoph Kainz, Petra Haslinger, Gertraud Auinger-Oberzaucher, Helmut Hofer-Gruber, Patrizia Wolkerstorfer, Herbert Dopplinger, Sabine Macha, Judith Händler, Alexandra Harrer, Indra Collini, Verena Sonnleitner, Christian Ecker, Landesrat Martin Eichtinger, Michael Capek, Franz Schwabl, Hans Hornyik, Erna Koprax, Helga Krismer, Irene & Stefan Szirucsek sowie Carmen Jeitler-Cincelli. Ball-Debütantin Sophie Fuhrmann beim Eröffnungstanz.

