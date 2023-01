Ball Royale „Vive la France“ in Baden

Die letzten Tickets zum Ballvergnügen gibt es unter: 02252/86800-600, in der Tourist Info, Brusattiplatz 3 oder unter . Zur Einstimmung auf den Ball Royale zeigt das Cinema Paradiso von 14. – 17. Jänner eine Auswahl hervorragender französischer Spielfilme. Foto: psb

D as Ballereignis des Jahres in Baden geht am 21. Jänner über die Bühne.