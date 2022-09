„Malle-Megaparty“ mit DJ Robin live in Badener Halle B

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Song „Layla“ von DJ Robin war wochenlang der Nummer Eins-Hit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wegen seines Textes über eine Puffmama, die „schöner, jünger, geiler“ sei, kam der Ballermann-Kracher allerdings nicht überall gut an und wurde von einigen Veranstaltern und Radiosendern verbannt.

Dem Badener Unternehmer und ehemaligen Veranstalter Andreas Fleischmann war der Sommerhit allerdings nur positiv aufgefallen – „ein absoluter Ohrwurm, mit einer sehr guten Melodie“, weshalb er sich entschloss, nach 19 Jahren FSK Entertainment Group, ein Comeback als Veranstalter zu versuchen.

„Es mich gewundert, dass niemand diesen Mega-Act holt. An einem sonnigen Tag im Pool habe ich mit einem Freund den Entschluss gefasst, dass ich es wieder angehe.“ Also lädt er am 25. Oktober, am Vorabend des Nationalfeiertags, in die Halle B zur „Malle-Megaparty“ mit DJ Robin live.

DJ Robin will am 25. Oktober die Halle B in Baden zum Kochen bringen, wie schon bei vielen Auftritten zuvor. Foto: zVg/Andreas Fleischmann

„Wir verwandeln die Halle B für einen Abend in den legendären Ballermann!“ Fleischmann: „Maßkrüge und Strohhalme mit der legendären ‚Playa-Schorle‘, Kübel, Bier & Jägermeister, an nichts wird es fehlen“, kündigt er an. Einheizen wird den Abend „DJ Biene“ – Resident DJ des legendären „Bierkönig“ auf Mallorca. „Ich erwarte mir nach furchtbaren zwei Corona-Jahren und der derzeitigen Krise, dass wir wieder einmal in Baden ein ausgelassenes Fest, mit viel Stimmung und Spaß haben können.“

Weitere Veranstaltungen plant Fleischmann nicht, er feiert heuer zehn Jahre „Emilys Frozen Yogurt“, das immer noch gut angenommen wird und wolle den Rest der Zeit „mit meinen geliebten Kindern“ verbringen. Zur Sexismus-Debatte will er sich nicht äußern, „weil ein Drama daraus gemacht wurde, das kaum an Lächerlichkeit zu überbieten ist.“

Kritikerin des Hits ist SPÖ-Gemeinderätin Serafina Demaku. „Das Lied trieft nur so vor Sexismus und ist eigentlich zum Fremdschämen“, sagt sie. Es ist für sie „unbegreiflich, dass dieser Song der Sommerhit dieses Jahres geworden“ sei. „Vor allem Mädchen und jungen Frauen signalisiert man damit doch, dass Sexismus und die Objektifizierung von Frauen vollkommen in Ordnung wären“, wirft Demaku vor.

