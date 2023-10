Streit um Aufsichtsrat der Volksbank Baden Genossenschaft

Um den Aufsichtsrat der Volksbank-Genossenschaft „VB Baden Beteiligung“ hat sich ein Rechtsstreit entwickelt. Begonnen hat alles bei der Generalversammlung am 31. August. In der Sitzung ist der gesamte Vorstand um Vorsitzenden Franz Gartner samt Aufsichtsräten, mit Ausnahme von Christian Seidler, vor Tagesordnungspunkt 9, den Wahlen in den Aufsichtsrat, ausgezogen, insgesamt 60 Mitglieder. Zuvor hatte der frühere Bürgermeister von Bad Vöslau, Christoph Prinz, die Sitzung als Aufsichtsratsvorsitzender für einige Wochen unterbrochen.

Ursprünglich war geplant, vier der acht Aufsichtsräte neu zu wählen. Doch das „Team regionale Wirtschaft“ wollte mit einem ganz neuen Kandidatenvorschlag antreten, eingebracht vom früheren Vorstandsvorsitzenden August Breininger.

Die verbliebenen 120 Mitglieder führten die Sitzung fort und wählten Altbürgermeister Breininger zum Vorsitzenden, notariell beglaubigt. Sodann wurden die sieben Aufsichtsräte des Teams regionale Wirtschaft gewählt. Zum Team gehören Markus Fiala, Unternehmervertreter aus Liesing, ÖVP-Stadträtin Petra Haslinger, Stadtmarketing-Obfrau Ulrike List, Sefra-Geschäftsführer Christian Seidler, Immobilientreuhänder Matthias Schiffer, Rechtsanwalt Herbert Schrittwieser und Badens ÖVP-Bürgermeister Stefan Szirucsek.

In einer Pressekonferenz erklärte vor kurzem das Team Wirtschaft, dass ihre Wahl rechtmäßig war. Das habe Universitätsprofessorin Susanne Kalls, „die juristisch, universitäre Instanz in Österreich für das Gesellschaftsrecht“ in einem Gutachten bestätigt, erklärte Breininger. Man habe daher eine Feststellungsklage eingebracht.

Kürzlich wurde nun die von Christoph Prinz unterbrochene Sitzung fort- und die Wahlen des Aufsichtsrats durchgeführt. Laut Vorstandsvorsitzenden Franz Gartner sei alles rechtmäßig. Es standen elf Kandidaten zur Wahl und sieben seien gewählt worden. Die Wahl des anderen Aufsichtsrats am 31. August sei seiner Sicht nach „nicht rechtmäßig“. Der Auszug erfolgte damals, um die neue Liste zu überprüfen und nach sechs Wochen habe nun die Sitzung fortgeführt werden können. Gartner betont, dass es wichtig sei, dass der Vorstand handlungsfähig sei. „Wir machen unsere Arbeit ganz normal weiter.“ Bis das Handelsgericht zu einer Entscheidung komme, können Jahre vergehen, meint er.

Gartner spricht von einer „brutalen Übernahme“, die abgewendet werden konnte. „Ich bin von einigen Personen schwer enttäuscht“, sagt er. Er selbst sei im Frühjahr für 5 Jahre als Vorstandschef gewählt worden. „Wir haben 10 Jahre gekämpft, dass die Bank überlebt und sind nun auf einem guten Weg.“

Die Gegenseite ist da anderer Meinung. „Der abgewählte Aufsichtsrat hat es verabsäumt, Weichenstellungen für die Zukunft zu treffen. Der Alt-Aufsichtsrat unter anderem bestehend aus zwei Pensionisten und einem zurückgetretenen Bürgermeister ergeben kein gutes Bild“, bemängelt Breininger, der nun das Ergebnis der Feststellungsklage abwartet.