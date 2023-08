Bankomaten für alle im Bezirk Baden

Die Ausdünnung des ländlichen Raums sei allgegenwärtig, meint SPÖ-Bezirksvorsitzender Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross, Bürgermeister von Trumau: „Das zeigt sich niederösterreichweit schon seit längerem beispielsweise bei der Schließung von Polizeistellen, der Post, des Nahversorgers, der Wirtshäuser und immer öfter eben des letzten Bankomaten.“ Mehr als 100 Gemeinde sind niederösterreichweit ohne Bankomaten. Im Bezirk Baden betrifft es die Gemeinden Furth an der Triesting, Heiligenkreuz, Hernstein und Klausen Leopoldsdorf.

„Im Bezirk Baden sind es bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der betroffenen vier Gemeinden im Schnitt 5 Kilometer bis zum nächsten Geldautomaten“, sagt Kollross. Das habe auch eine Folgewirkung für die örtliche Wirtschaft. „Wenn ich schon mal in einem anderen Ort bin, um Geld zu beheben, dann gehe ich auch dort ins Gasthaus, zum Bäcker oder Nahversorger. So wird ein Ort auf Raten ausgehungert!“, erläutert Kollross die Problematik.

Für rund 70 Prozent ist Bargeld nach einer aktuellen Befragung der Österreichischen Nationalbank weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel, 95 Prozent der Österreicher können sich nicht vorstellen, auf Bargeld völlig zu verzichten. Die SPÖ fordere daher eine Grundversorgung auf Bankomaten, dafür werde man kämpfen.

Jeitler-Cincelli: „Bargeld ist ein Mittel der Selbstbestimmung“

Auch ÖVP-Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli weiß von der Bedeutung von Bargeld für die Bevölkerung, besonders bei der älteren Generation. „Der Zugang zu Bargeld ist Senioren und alleinstehenden Menschen besonders wichtig. Bargeld ist ein Mittel der Selbstbestimmung und steht gegen den Trend der Digitalisierung, der besonders für Menschen im hohen Alter schwer zu bewältigen ist“, sagt Jeitler-Cincelli.

Österreichweit werden pro Jahr rund 47 Milliarden Euro an 9.000 Bankomaten abgehoben. Diese Zahlen würden laut Jeitler-Cincelli zeigen, welchen hohen Stellenwert das Bargeld in Österreich habe.

Auch wenn die Bargeldversorgung in ganz Österreich gegeben sei, bestehe in manchen Regionen eine Unterversorgung, gibt die ÖVP-Politikerin zu. „Es ist daher wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden, ob er mit Karte, Überweisung oder Bargeld seine Zahlungsgeschäfte erledigt. Das Bargeld muss in Zukunft jedenfalls erhalten bleiben, daher ist der Vorschlag des Kanzlers vollkommen richtig, einen gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen“, mein Jeitler-Cincelli.