Bankomat in Unterwaltersdorf wieder in Betrieb

Wie in vielen anderen Gemeinden auch, wurde der Bankomat beim Billa in Unterwaltersdorf vorübergehend eingestellt und abgebaut Jetzt können die Bürgerinnen und Bürger aber wieder Bargeld in Unterwaltersdorf beheben.

„Durch beharrliches Drängen und intensive Hintergrundarbeit“ sei es Bürgermeister LAbg. Wolfgang Kocevar gelungen, einen neuen Betreiber zu finden und in Kooperation mit der Rewe-Gruppe den Bankomaten wieder zu installieren, heißt es in einer Aussendung. Dies stelle „eine bedeutende Serviceleistung für die Einwohner von Unterwaltersdorf dar“, die seit 18. Oktober wieder problemlos Bargeld abheben können.

„Ich bedanke mich bei den Partnern Billa und First Data, dass es uns gemeinsam gelungen ist, den Bankomaten in Unterwaltersdorf wieder in Betrieb zu nehmen. Nach der Schließung der letzten Bankfiliale vor einigen Jahren war es mir ein besonderes Anliegen, den Bürgern von Unterwaltersdorf wieder Zugang zu Bargeld zu ermöglichen. Leider hat uns das Land Niederösterreich dabei im Stich gelassen und die Gemeinde wird künftig die Kosten tragen müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, erklärt Kocevar. „Unser Antrag im Landtag für eine flächendeckende Versorgung von Bankomaten in ganz Niederösterreich wurde leider von der ÖVP/FPÖ-Koalition abgelehnt“, bedauert er.

ÖVP: Bezirk ist gut versorgt

Seitens der ÖVP entgegnet LAbg. Christoph Kainz, „dass gerade der Bezirk Baden sehr gut versorgt ist.“ Es gebe hier derzeit 79 Bankomaten und 22 Angebote von Alternativanbietern. „Den Banken kostet ein Bankomat rund 12.000 Euro pro Jahr und braucht rund 60.000 Transaktionen, um sich zu rechnen. Die meisten Bankomaten kommen allerdings lediglich auf rund 25.000 Transaktionen“, weiß Kainz. Es sei daher eine Abwägungsfrage und verständlich, dass nicht an jeder Ecke ein Automat stehe. „Wir sehen daher das Problem, das die SPÖ hier konstruieren will, nicht.“